Human Heart | నాగ్ పూర్ టు పుణె.. బ్రెయిన్ డెడ్ వ్యక్తి గుండె తరలింపు

Human Heart | మహారాష్ట్ర నాగ్ పూర్ (Nagpur) నుంచి పుణె (Pune)కు బ్రెయిన్ డెడ్ వ్యక్తి గుండెను తరలించారు. నాగ్ పూర్ కు చెందిన శుభాంగి గన్యరప్వర్ (31) అనే మహిళ జులై 20వ తేదీన తీవ్ర అస్వస్థతకు గురైంది. భరించలేని తలనొప్పి రావడంతో ఆమెను కుటుంబ సభ్యులు ఓ ప్రైవేట్ ఆసుపత్రిలో చేర్పించారు. శుభాంగిని పరిశీలించిన వైద్యులు బ్రెయిన్ డెడ్ (Brain Dead)గా ప్రకటించారు.

అయితే, ఆమె బ్రెయిన్ పనిచేయకున్నా.. గుండె సహా ఇతర అవయవాలు బాగానే ఉన్నాయని వైద్యులు తెలిపారు. దీంతో మహిళ అవయవాలను దానం చేయాలని కుటుంబ సభ్యులు అనుకున్నారు. ఈ క్రమంలో పుణెలోని ఆర్మీ ఇన్​స్టిట్యూట్​ ఆఫ్​ కార్డియో థొరాసిక్ సైన్సెస్ లో ప్రాణాలతో పోరాడుతున్న వైమానిక దళానికి చెందిన వ్యక్తికి (Air Warrior) గుండె అవసరం ఏర్పడింది. అవయవదానం గురించి తెలుసుకున్న ఆర్మీ వైద్యులు.. నాగ్ పూర్ లోని శుభాంగి చికిత్స పొందుతున్న ఆసుపత్రి వైద్యులతో సంప్రదింపులు జరిపారు. శుభాంగి గుండెను జవానుకు అమర్చేందుకు సిద్ధమయ్యారు.

ఈ క్రమంలోనే అధికారులు గ్రీన్​ కారిడార్​ ఏర్పాటు చేశారు. గుండెను హృదయ్​ ఆస్పత్రి నుంచి నాగ్ పూర్ లోని భారత వైమానికి దళం బేస్​ క్యాంపునకు నిమిషాల వ్యవధిలో తీసుకువచ్చారు. అనంతరం ఐఏఎఫ్​-ఏఎన్-32 విమానం ద్వారా పుణెకు తరలించారు. అక్కడి నుంచి ఆసుపత్రికి గ్రీన్ కారిడార్ ద్వారా గుండెను తరలించారు. అక్కడ జవానుకు విజయవంతంగా గుండెను అమర్చారు ( Heart Transplant).

అయితే, గుండెతో పాటు ఊపిరితిత్తులు, కిడ్నీలు, కాలేయాన్ని కూడా శుభాంగి దానం చేశారు. ఒక్కో అవయవాన్ని ఒక్కో పేషెంట్ కు దానం చేశారు. ఈ విషయాన్ని ఆర్మీ అధికారులు ట్విట్టర్ ద్వారా వెల్లడించారు. ఇందుకు సంబంధించిన ఫొటోలను కూడా పోస్టు చేశారు.

