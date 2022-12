AAP | మేం గెలిచాం అంటూ ఆప్‌ ఆసక్తికర ట్వీట్‌.. వెల్లువెత్తుతున్న శుభాకాంక్షలు..!

December 7, 2022 / 04:52 PM IST

AAP | ఢిల్లీ మున్సిపల్‌ కార్పొరేషన్‌ (MCD) ఎన్నికల్లో ఆమ్‌ ఆద్మీ పార్టీ (ఆప్‌) ఘన విజ‌యం సాధించింది. ఎంసీడీ ఎన్నిక‌ల ఫలితాల్లో సీఎం అరవింద్‌ కేజ్రీవాల్‌ పార్టీ జయకేతనం ఎగురవేసింది. మొత్తం 250 వార్డుల్లో మెజార్టీ మార్క్‌ 126ను దాటి 134 స్థానాలను కైవసం చేసుకుంది. దీంతో ఆ పార్టీ శ్రేణులు సంబరాలు చేసుకుంటున్నారు. విజయోత్సవం సందర్భంగా ఆ పార్టీ ట్విట్టర్‌లో పెట్టిన ఓ వీడియో ప్రస్తుతం అందరినీ ఆకట్టుకుంటోంది.

బాలీవుడ్‌ స్టార్‌ నటుడు ఆమీర్‌ ఖాన్‌ నటించిన ‘లగాన్‌’ మూవీ గుర్తుండే ఉంటుంది. స్పోర్ట్స్‌ నేపథ్యంలో తెరకెక్కిన ఈ చిత్రంలో ఇంగ్లాండ్‌ టీమ్‌పై భారత జట్టు గెలుపొందుతుంది. ఆ సమయంలో ప్రజలు సంబరాలు చేసుకుంటారు. ‘మేం గెలిచాం’ అంటూ ఎగిరి గంతులేస్తారు. ఆ క్లిప్‌ను తాజాగా ఆప్‌ తన ట్విట్టర్‌లో పోస్టు చేసి ఎన్నికల్లో గెలుపొందడం పట్ల సంతోషం వ్యక్తం చేసింది. ఈ ట్వీట్‌ చూసిన నెటిజన్లు, పలువురు ప్రముఖులు ‘ఆప్‌’కు శుభాకాంక్షలు తెలుపుతున్నారు. ప్రస్తుతం ఈ ట్వీట్‌ నెట్టింట వైరల్‌ అవుతోంది.

Congratulations, well fought and very deserving win. All the best.

— Vivek Singh 🇮🇳 (@VivekSi10981019) December 7, 2022