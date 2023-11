Holidays For Primary Schools In Delhi With Air Quality Worsens

Delhi Pollution | రాజధానిలో ప్రమాదకర స్థాయికి వాయు కాలుష్యం.. రెండు రోజులు స్కూళ్లు బంద్‌

November 3, 2023 / 09:08 AM IST

Delhi Pollution | ఢిల్లీ: దేశ రాజధాని ఢిల్లీని (Delhi) వాయు కాలుష్యం (Air pollution) చుట్టేసింది. ఒక్క సారిగా వాయు నాణ్యత (Air quality levels) పడిపోవడంతో కాలుష్యం ప్రమాదకర స్థాయికి చేరింది. దీనికి చలి తోడవడంతో ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. ఉదయం 8 గంటలు దాటినప్పటికీ నగరాన్ని పొగ చుట్టేసింది. దీంతో వాహనదారులు అవస్థలు పడుతున్నారు. దీంతో అప్రమత్తమైన సీఎం అరవింద్‌ కేజ్రీవాల్ (Arvind Kejriwal) ప్రభుత్వం ఢిల్లీలోని అన్ని ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు ప్రాథమిక పాఠశాలలకు (Primary schools) సెలవులు ప్రకటించారు. శుక్ర, శనివారాల్లో బడులకు సెలవులు ప్రకటిస్తూ ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. ఆన్‌లైన్‌ విధానంలో తరగతులు నిర్వహించాలని స్పష్టం చేసింది.

కాగా, కాలుష్యం తీవ్ర స్థాయికి చేరుకోవడంతో ఢిల్లీ-ఎన్సీఆర్‌ పరిధిలో అనవసరమైన నిర్మాణ పనులపై నిషేధం విధించింది. అదేవిధంగా వాయు కాలుష్యాన్ని నియంత్రిచండానికి డీజిల్‌ వాహనాల రాకపోకలపై నియంత్రణ విధించింది.

#WATCH | Delhi: Sprinkling of water being done in the Lodhi Road area by Municipal Corporation of Delhi (MCD), as a measure against the rise in Air Quality Index (AQI) in the city. pic.twitter.com/r1qn4M6IX4 — ANI (@ANI) November 3, 2023

#WATCH | Thick layer of smog engulfs Delhi as Air Quality dips into ‘Severe’ category (Visuals from Anand Vihar) pic.twitter.com/xHQ8x5YVZe — ANI (@ANI) November 3, 2023

#WATCH | Delhi under a layer of haze as air quality in the city continues to remain ‘Very Poor’ category, overall AQI stands at 346 (Visuals from India Gate) pic.twitter.com/R2pXFoXLjY — ANI (@ANI) November 3, 2023

#WATCH | Light haze engulfs Delhi, air quality is in ‘very poor’ category with an overall AQI of 346 (Visuals from Akshardham) pic.twitter.com/1W771jRii2 — ANI (@ANI) November 3, 2023