May 29, 2024 / 06:58 PM IST

Fire BreakOut : ఉత్త‌రాదిని వ‌డ‌గాలులు ఉక్కిరిబిక్కిరి చేస్తున్నాయి. వేస‌విలో అగ్నిప్ర‌మాదాలు గ‌తంతో పోలిస్తే అధికంగా చోటుచేసుకోవ‌డం అధికారుల్లో గుబులు రేపుతోంది. హిమాచ‌ల్ ప్ర‌దేశ్‌లోని సిమ్లా అటవీ ప్రాంతంలో అగ్గి రాజుకుంది.

ఈ ప్ర‌మాదంతో అట‌వీ ప్రాంతంలో అగ్నికీల‌లు ఎగిసిప‌డ్డాయి. మంట‌ల‌ను అదుపులోకి తీసుకొచ్చేందుకు అగ్నిమాప‌క సిబ్బంది శ్ర‌మిస్తున్నారు. ఏప్రిల్ 15 నుంచి జూన్ 30 ఫైర్ సీజ‌న్‌లో రాష్ట్రంలో ఏకంగా ఇప్ప‌టివ‌ర‌కూ అట‌వీ ప్రాంతంలో 1033 అగ్నిప్ర‌మాద ఘ‌ట‌న‌లు చోటుచేసుకున్నాయి.

#WATCH | Himachal Pradesh: Forest fire breaks out in Shimla.

Almost 1033 cases of forest fires have taken place so far in the state in the fire season which generally spans from 15 April to 30 June. pic.twitter.com/KPbI9E0miK

— ANI (@ANI) May 29, 2024