Hemant Soren | ఈడీ అధికారులపై కేసు పెట్టిన సీఎం హేమంత్‌ సోరెన్‌

January 31, 2024 / 04:04 PM IST

Hemant Soren | మనీలాండరింగ్‌ (money laundering case) ఆరోపణలను ఎదుర్కొంటున్న జార్ఖండ్‌ ముఖ్యమంత్రి (Jharkhand Chief Minister ) హేమంత్‌ సోరెన్‌ (Hemant Soren)ను ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్‌ డైరెక్టరేట్‌ (Enforcement Directorate) అధికారులు బుధవారం విచారిస్తున్న విషయం తెలిసిందే. ఈ నేపథ్యంలో ఈడీ అధికారులపై సోరెన్‌ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. ఎస్సీ, ఎస్టీ వేధింపుల నిరోధక చట్టం కింద ఈడీ అధికారులపై తగిన చర్యలు తీసుకోవాలని ధృవా పోలీసు స్టేషన్‌లో సీఎం సోరెన్‌ ఫిర్యాదు చేసినట్లు రాంచీ పోలీసులు (Ranchi police) వెల్లడించారు.

A complaint to register an FIR against ED officials has been sent by the Jharkhand CM Hemant Soren. The complaint has been received at Dhurwa police station: Ranchi police

