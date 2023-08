Heavy Rain In Delhi Noida Light Rain And Thunderstorms Expected Today

Delhi | దేశ రాజధానిలో భారీ వర్షం.. జలమయమైన రోడ్లు

August 19, 2023 / 08:26 AM IST

న్యూఢిల్లీ: దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో (Delhi) భారీ వర్షం కురుస్తున్నది. హస్తినలోని పలు ప్రాంతాల్లో రాత్రి నుంచి కురుస్తున్న ఎడతెరపి లేకుండా వాన (Heavy rain) పడుతున్నది. దీంతో రోడ్లన్నీ జలమయమయ్యాయి. ద్వారకా (Dwarka), శాస్త్రీ భవన్ (Shastri Bhawan)‌, బాదర్‌పూర్‌ ప్రాంతాల్లో రోడ్లు నీటమునిగాయి. దీంతో వాహనదారులు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. తాజా వానలతో ఢిల్లీ, గురుగ్రామ్‌, నోయిడా ప్రాంతాల్లో ప్రజలకు ఉక్కపోత నుంచి ఉపశమనం లభించినట్లయింది.

#WATCH | Rain showers trigger waterlogging on roads in Dwarka area of Delhi. pic.twitter.com/fAbK9ts7dw — ANI (@ANI) August 19, 2023

కాగా, ఢిల్లీతోపాటు దేశ రాజధాని ప్రాంతంలో నేడు ఉరుములు, మెరుపులతో (Thunderstorms) కూడిన వర్షం కురిసే అవకాశం ఉందని రీజినల్‌ వెదర్‌ ఫోర్‌కాస్టింగ్‌ సెంటర్‌ (RWFC) తెలిపింది. 27 నుంచి 35 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతాయిని వెల్లడించింది.

#WATCH | Rain showers trigger waterlogging on roads in Badarpur area of Delhi. pic.twitter.com/uesP55CfK6 — ANI (@ANI) August 19, 2023

#WATCH | Delhi wakes up to rain lashing several parts of the city; visuals from Shastri Bhawan. pic.twitter.com/ScJLt3Gp8r — ANI (@ANI) August 19, 2023

#WATCH | Delhi: Rain lashes parts of the national capital. (Visuals from Kartavya Path) pic.twitter.com/cHYQLkLpOh — ANI (@ANI) August 18, 2023