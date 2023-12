December 15, 2023 / 02:55 PM IST

శ‌బ‌రిమ‌ల‌: శ‌బ‌రిమ‌ల(Sabarimala) అయ్య‌ప్ప ద‌ర్శ‌నం కోసం వెళ్తున్న భ‌క్తుల‌కు తీవ్ర ఇక్క‌ట్లు ఎదుర‌వుతున్నాయి. ల‌క్ష‌ల సంఖ్య‌లో భ‌క్తులు గ‌త కొన్ని రోజుల నుంచి అయ్య‌ప్ప స్వామి ద‌ర్శ‌నం కోసం వెళ్తున్నారు. అయితే దీంట్లో వేల సంఖ్య‌లో భ‌క్తులు స్వామి ద‌ర్శ‌నం కాకుండానే వెనుదిరుగుతున్నారు. కార్తీక‌మాసం చివ‌రి రోజుల్లో కేర‌ళ‌కు వెళ్లిన భ‌క్తుల సంఖ్య రికార్డులు క్రియేట్ చేసింది.



ఇక అయ్య‌ప్ప భ‌క్తులు అవ‌స్థ‌లు కూడా అంతా ఇంతా కాదు. నీల‌క్క‌ల్ ప్రాంతంలో ఓ చిన్నారి త‌న తండ్రి జాడ కోసం ఏడ్చిన వీడియో ఇప్పుడు ఆన్‌లైన్‌లో వైర‌ల్ అవుతోంది. బ‌స్సులో ఉన్న ఆ చిన్నారి రెండు చేతులు జోడించి త‌న తండ్రి కోసం బోరున ఏడ్చేశాడు. అక్క‌డే ఉన్న ఓ పోలీసు.. ఆ పిల్లోడిని ఓదార్చే ప్ర‌య‌త్నం చేశాడు. కాసేప‌టికి తండ్రి రావ‌డంతో ఆ చిన్నారి ఆనందంలో తేలాడు.

Condition of Hindus in Kerala. They didn’t even spare a kid..💔💔💔 #sabrimala pic.twitter.com/G4nh3ejmKw



మండ‌ల దీక్ష ప‌ట్టిన అయ్య‌ప్ప‌లు భారీ సంఖ్య‌లో శ‌బ‌రిమ‌ల వెళ్తున్నారు. దీంతో ప్ర‌స్తుతం కేర‌ళ దారుల‌న్నీ అయ్య‌ప్ప స్వాముల‌తో కిక్కిరిసిపోతున్నాయి. ఇక వాళ్ల దీనావ‌స్థ వ‌ర్ణ‌నాతీతంగా ఉన్న‌ది. ర‌ష్‌ను కంట్రోల్ చేసేందుకు కేర‌ళ స‌ర్కారు ప్ర‌త్యేక ఏర్పాట్లు చేస్తోంది. కానీ సోష‌ల్ మీడియాలో వైర‌ల్ అవుతున్న వీడియోలు చూస్తే ప‌రిస్థితి దారుణంగా ఉన్న‌ట్లు తెలుస్తోంది.

Hajj pilgrims get subsidies for the arrangements and convenience from Kerala government

But Sabarimala pilgrims are treated so badly that they don’t even have required facilities to visit Sabarimala

HC had to intervene and direct Kerala government to make necessary… pic.twitter.com/EWZONSClI5

