BBC documentary | బీబీసీపై చర్యలు తీసుకోండి.. గుజరాత్‌ అసెంబ్లీలో తీర్మానం

March 11, 2023 / 07:38 AM IST

అహ్మదాబాద్‌: గుజరాత్‌ హింసాకాండకు (Gujarat riots) ప్రధాని మోదీయే (PM Modi) అంటూ అంతర్జాతీయ మీడియా సంస్థ బీబీసీ రూపొందించి విడుదల చేసిన డాక్యుమెంటరీ (BBC for documentary) దేశంలో దుమారం రేపిన విషయం తెలిసిందే. 2002లో జరిగిన ఆ అల్లర్లలో మోదీ హస్తం ఉందంటూ చూపించిన ఆ వీడియోపై ఇప్పటికే కేంద్ర ప్రభుత్వం ఉక్కుపాదం మోపింది. దానిని దేశంలో ప్రసారం చేయడాన్ని నిషేధించింది. ట్విట్టర్‌, యూట్యూబ్‌ లింక్‌లను షేర్‌ చేయరాదంటూ ఆదేశించింది.

ఇక బీజేపీ అధికారంలో ఉన్న రాష్ట్రాల సంగతి ప్రత్యేకంగా చెప్పనక్కర్లేదు. తాజాగా గుజరాత్‌ అసెంబ్లీ (Gujarat Assembly) ఈ వీడియోపై ఏకగ్రీవ తీర్మానం చేసింది. డాక్యుమెంటరీ రూపొందించిన బీబీసీపై (BBC) కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని కోరుతూ తీర్మానాన్ని (Resolution) పంపింది. ఆ డాక్యుమెంటరీ (Documentary) కేవలం మోదీకి వ్యతిరేకం కాదని, దేశంలోని 135 కోట్ల ప్రజలకు వ్యతిరేకమని గుజరాత్‌ హోం మంత్రి హర్ష్‌ సాంఘ్వీ పేర్కొన్నారు.

#WATCH | Gujarat Assembly today passed a resolution requesting the Centre to take strict action against the BBC for its documentary on the 2002 Godhra riots

"The documentary was not just against Modi but against 135 crore citizens of the country," said Gujarat Home Minister pic.twitter.com/IXCFJ7ocxC

— ANI (@ANI) March 10, 2023