August 24, 2023 / 03:12 PM IST

Chandrayaan-3 | భారతీయ అంతరిక్ష పరిశోధనా సంస్థ ఇస్రో చంద్రయాన్‌-3 ప్రయోగం విజయవంతమైంది. ఇస్రో శాస్త్రవేత్తలను గూగుల్‌ అభినందించింది. ఈ సందర్భంగా చంద్రయాన్‌-3ని డూడుల్‌గా ప్రయోగాన్ని ప్రదర్శించింది. చంద్రుడి ఉపరితలంపై చంద్రయాన్-3 ల్యాండింగ్‌కు సంబంధించిన యానిమేటెడ్‌ వీడియోను విడుదల చేసింది. వీడియో ప్రకారం.. విక్రమ్ ల్యాండర్ చంద్రుడి చుట్టు తిరుగుతూ.. చివరకు దక్షిణ ధ్రువంపై మీద ల్యాండ్‌ అయ్యింది. ఆ తర్వాత ప్రజ్ఞాన్‌ రోవర్‌ బయటకు వచ్చి చంద్రుడిపై పరిశోధనలు చేస్తున్నట్లుగా ఉండగా.. పరిశోధనలపై చంద్రుడు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నట్లు ఉన్న డూడుల్‌ అందరినీ ఆకట్టుకుంటుంది.

తొలిసారిగా చంద్రుడి దక్షిణ ధ్రువంపై మొట్ట మొదటిసారిగా ల్యాండ్ అయిన సందర్భాన్ని సెలెబ్రేట్ చేసుకుందాం..! అంటూ డూడుల్ సెలెబ్రేషన్ వీడియోను గూగుల్‌ను ప్రదర్శించింది. ఇదిలా ఉండగా.. జులై 14న శ్రీహరికోటలోని సతీశ్‌ ధావన్‌ స్పేస్‌ సెంటర్‌ నుంచి ప్రయోగించిన చంద్రయాన్‌-3 రాకెట్‌.. 40 రోజుల సుదీర్ఘ ప్రయాణం తర్వాత బుధవారం చంద్రుడిపై సురక్షితంగా ల్యాండర్‌ దిగింది. గతంలో చంద్రయాన్‌-2 ప్రయోగం విఫలం కాగా.. ఈ సారి ఎలాంటి అవకతవకలు జరుగకుండా విజయవంతంగా దక్షిణ ధ్రువంపై అడుగుపెట్టిన తొలి దేశంగా భారత్‌ చరిత్ర లిఖించింది. అలాగే చంద్రుడిపై విజయవంతంగా అడుగుపెట్టిన నాలుగో దేశంగా ఘనత సాధించింది.

Today’s #GoogleDoodle celebrates the first landing on the moon’s south pole! Congratulations to the Chandrayaan-3 for making history! 🌚

Learn more about the mission –> https://t.co/sxVS43rhcI pic.twitter.com/BUQSu2TWpI

— Google Doodles (@GoogleDoodles) August 24, 2023