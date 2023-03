March 24, 2023 / 07:26 AM IST

రాంచీ: ఝార్ఖండ్‌లో (Jharkhand) విమాన ప్రమాదం చోటుచేసుకున్నది. ధన్‌బాద్‌ (Dhanbad) నగరంలో ఓ చిన్నపాటి విమానం (Glider) అదుపుతప్పి ఇంట్లోకి దూసుకెళ్లింది. ఈ ఘటనలో పైలట్‌ సహా ఓ 14 ఏండ్ల బాలుడు గాయపడ్డాడు. ధన్‌బాద్‌లోని బర్వాడ్డ ఏర్‌స్ట్రిప్‌ (Barwadda airstrip) నుంచి ఓ తేలికపాటి విమానం బయల్దేరింది. టేక్‌ఆఫ్‌ అయిన కొద్దిసేపటికే విమానం ఎయిర్‌పోర్టుకు 500 మీటర్ల దూరంలో ఉన్న ఓ ఇంటి పిల్లర్‌ను ఢీకొట్టింది. దీంతో విమానం ముక్కలుముక్కుల అయింది. అందులో ఉన్న పైలట్‌, చిన్నారి గాయడ్డారు. సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని ఇరువురిని దవాఖానకు తరలించారు. ఇంట్లో ఉన్నవారికి ఎలాంటి ప్రమాదం జరుగలేదని ఇంటి యజమాని నీలేశ్‌ కుమార్‌ చెప్పారు. తమ పిల్లలు ఇంట్లో ఆడుకుంటున్నారని, ప్రమాదం నుంచి తృటిలో బయటపడ్డారని తెలిపారు.

విమానంలో సాంకేతిక కారణంతో ఈ ప్రమాదం జరిగిందని అధికారులు ప్రాథమికంగా అంచనావేస్తున్నారు. అయితే విమానం కూలిపోవడానికి గల కారణాలు పూర్తిస్థాయి విచారణ తర్వాతే తెలుస్తాయని వెల్లడించారు. గాయపడిన బాలుడు.. బీహార్‌లోని పట్నాకు (Patna) చెందినవాడని, ధన్‌బాద్‌లోని తన బంధువుల ఇంటికి వచ్చాడని తెలిపారు. ధన్‌బాద్‌ సిటీని ఆకాశంలో విహరిస్తూ చూడాలనుకున్నాడని చెప్పారు. కాగా, ధన్‌బాద్‌ సిటీ అందాలను ఆకాశం నుంచి చూడటానికి చిన్నపాటి విమానాలను ఓ ప్రైవేటు ఏజెన్సీ నడుతుపుతున్నది. వాటిలో పైలట్‌తోపాటు మరొకరికి మాత్రమే ప్రయాణించడానికి అవకాశం ఉంటుంది.

#Jharkhand: A glider, which took off from #Dhanbad airport, crashed after felling at a house near Birsa Munda Park, leaving the pilot and a child on board seriously injured.@NewIndianXpress @TheMornStandard @santwana99 @Shahid_Faridi_ pic.twitter.com/2RanpQH8dO

— Mukesh Ranjan (@Mukesh_TNIE) March 23, 2023