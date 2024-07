July 23, 2024 / 01:28 PM IST

న్యూఢిల్లీ: మంత్రి నిర్మ‌లా సీతారామ‌న్ ప్ర‌వేశ‌పెట్టిన కేంద్ర బ‌డ్జెట్‌పై కాంగ్రెస్ సీనియ‌ర్ నేత పీ చిదంబ‌రం(P. Chidambaram) త‌న ఎక్స్ అకౌంట్‌లో కామెంట్ చేశారు. లోక్‌స‌భ ఎన్నిక‌ల కోసం కాంగ్రెస్ పార్టీ రూపొందించిన 2024 మ్యానిఫెస్టోను మంత్రి సీతారామ‌న్ చ‌దవం సంతోషంగా ఉన్న‌ట్లు చిదంబ‌రం తెలిపారు. కాంగ్రెస్ మ్యానిఫెస్టోలోని 30వ పేజీలో ఉన్న ఎంప్లాయ్‌మెంట్ లింక్డ్ ఇన్సియేటివ్ ను కాపీ కొట్టిన‌ట్లు ఆయ‌న పేర్కొన్నారు. అప్రెంటిషిప్ స్కీమ్‌ను కూడా కాంగ్రెస్ మ్యానిఫెస్టోలోని 11వ పేజీ నుంచి తీసుకున్నార‌ని, ఆ స్కీమ్‌ను ప్ర‌వేశ‌పెట్ట‌డం సంతోష‌క‌రంగా ఉన్న‌ట్లు ఆయ‌న తెలిపారు. కాంగ్రెస్ మ్యానిఫెస్టోలో ఉన్న మ‌రికొన్ని ఐడియాల‌ను మంత్రి కాపీ కొడితే బాగుండేంద‌ని, మిస్సైన వాటి నుంచి త్వ‌ర‌లో వెల్ల‌డించ‌నున్న‌ట్లు చిదంబ‌రం పేర్కొన్నారు. ఏంజిల్ ట్యాక్స్‌ను ర‌ద్దు చేస్తాన‌మి చెప్ప‌డం కూడా సంతోష‌క‌ర‌మైన విష‌య‌మే అని చిదంబ‌రం వెల్ల‌డించారు. ఎన్నో ఏళ్లుగా ఏంజిల్ ట్యాక్స్‌ను ర‌ద్దు చేయాల‌ని కోరామ‌ని, త‌మ మ్యానిఫెస్టోలోని 31వ పేజీలో ఆ అంశం ఉన్న‌ట్లు ఆయ‌న తెలిపారు.

