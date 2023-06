June 7, 2023 / 04:58 PM IST

Gangster Sanjeev Jeeva | లక్నో కోర్టులో కాల్పుల కలకలం చోటు చేసుకుంది. గ్యాంగ్‌స్టర్‌ (Gangster) సంజీవ్‌ జీవా (Sanjeev Jeeva)ను కొందరు గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు కాల్చి చంపారు. లక్నో కోర్టు (Lucknow court) వెలుపల బుధవారం ఈ ఘటన చోటు చేసుకుంది.

బీజేపీ నేత బ్రహ్మదత్‌ ద్వివేది హత్య కేసులో సంజీవ్‌ జీవా నిందితుడిగా ఉన్నాడు. విచారణ నిమిత్తం నేడు పోలీసులు సంజీవ్‌ను కోర్టులో హాజరుపరిచారు. విచారణ జరుగుతున్న సమయంలో లాయర్ల వేషణధారణలో వచ్చిన ప్రత్యర్థులు జడ్జి ముందే అతడిపై కాల్పులు జరిపారు. ఈ ఘటనలో సంజీవ్‌ అక్కడికక్కడే ప్రాణాలు కోల్పోయాడు. ఘటన అనంతరం దుండగులు అక్కడి నుంచి పరారయ్యారు. కాగా, ఈ కాల్పుల ఘటనలో ఓ యువతికి గాయాలైనట్లు సమాచారం.

#WATCH | Outside visuals from Uttar Pradesh's Lucknow Civil Court where gangster Sanjeev Jeeva was shot by unknown miscreants a while ago. pic.twitter.com/LH9pSLyh4l

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) June 7, 2023