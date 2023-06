June 7, 2023 / 03:53 PM IST

Prabhas | పాన్‌ ఇండియా స్టార్‌ ప్రభాస్‌ ( Prabhas) నటించిన తాజా చిత్రం ‘ఆదిపురుష్‌’ (Adipurush). రామాయణం ఇతిహాసం నేపథ్యంలో తెరకెక్కిన ఈ సినిమాకు ఓం రౌత్ (Om Raut) దర్శకత్వం వహించాడు. ఈ సినిమాలో ప్రభాస్ రాముడిగా.. కృతిసనన్ (Kriti Sanon) సీతగా కనిపించనుంది. జూన్‌ 16వ తేదీన ఈ చిత్రం ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. ఈ నేపథ్యంలో మంగళవారం రాత్రి ‘ఆదిపురుష్‌’ ప్రీ రిలీజ్‌ ఈవెంట్‌ను తిరుపతిలో నిర్వహించారు. ఈ వేడుకలో భాగంగా ప్రభాస్‌ ఆసక్తికర విషయాన్ని వెల్లడించారు.

‘ఆదిపురుష్‌’లో తన పాత్ర గురించి మెగాస్టార్‌ చిరంజీవి (Chiranjeevi) చెప్పిన మాటలను ఈ సందర్భంగా ప్రభాస్‌ గుర్తు చేసుకున్నారు. ‘ఈ మధ్య నేను చిరంజీవి గారిని కలిశాను. అప్పుడు ఆయన ఏంటి రామాయణం చేస్తున్నావా..? అని అడిగారు. నేను అవును సర్‌ అని చెప్పా. దీంతో ఆయన రాముడి పాత్రలో నటించే అదృష్టం అందరికీ దొరకదు. నీకు దొరికింది. ఆల్‌ ది బెస్ట్‌ అని అన్నారు. అవును, ఈ సినిమా చేయడం నిజంగానే నా అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను’ అంటూ ప్రభాస్‌ చెప్పుకొచ్చారు.

ఇక ఇదే వేదికపై సినిమా కోసం దర్శకుడు ఓం రౌత్‌ పడిన కష్టం గురించి ప్రభాస్‌ ప్రస్తావించారు. ‘ఆదిపురుష్‌’ కేవలం సినిమా మాత్రమే కాదన్నారు. కష్టాలన్నీ అధిగమించి ఈ సినిమాను పూర్తి చేసినట్లు చెప్పారు. ఈ సినిమా కోసం డైరెక్టర్ ఓంరౌత్ పడ్డ కష్టాన్ని తన సినీ కెరీర్‌లో చూడలేదన్నారు. కేవలం గంట రెండు గంటలు మాత్రమే పడుకుంటూ ఒక యుద్ధమే చేసినట్లు చెప్పారు. ప్రస్తుతం ప్రభాస్‌ కామెంట్స్‌ వైరల్‌ అవుతున్నాయి.

ప్రభాస్, కృతిసనన్ ప్రధాన పాత్రల్లో నటించిన ఈ సినిమాలో బాలీవుడ్ స్టార్ నటుడు సైఫ్ అలీఖాన్ లంకాధిపతి రావణాసురుడుగా కనిపించనున్నాడు. టీ సిరీస్, రెట్రో ఫైల్స్ సంయుక్తంగా నిర్మించిన ఈ సినిమాను తెలుగులో పీపుల్ మీడియా సంస్థ రిలీజ్ చేస్తుంది. ఇప్పటికే ఉభయ తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఈ సినిమాకు జీఎస్టీతో కలిసి రూ.185 కోట్ల మేర బిజినెస్ జరిగింది. ఆర్ఆర్ఆర్ తర్వాత ఆ రేంజ్ లో బిజినెస్ జరిగిన సినిమా ఇదే. పైగా కేవలం ప్రభాస్ బ్రాండ్ నేమ్ తోనే ఈ రేంజ్ లో ప్రీ బిజినెస్ జరిగింది.

Rebel Star #Prabhas about #Chiranjeevi garu

Once @KChiruTweets said Your Soo Lucky for doing Lord Sree Rama role 🙏🙏

#MegastarChiranjevi #AdipurushPreReleaseEventpic.twitter.com/XzcwdzoP5v

