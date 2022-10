గాంధీ జయంతి.. రాజ్‌ఘాట్‌ వద్ద ప్రముఖుల నివాళులు

October 2, 2022 / 10:21 AM IST

న్యూఢిల్లీ: గాంధీజీ 153వ జయంతి సందర్భంగా రాజ్‌ఘాట్‌ వద్ద పలువురు ప్రముఖులు నివాళులర్పించారు. ఢిల్లీలోని రాజ్‌ఘాట్‌ వద్ద రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము, ఉపరాష్ట్రపతి జగ్‌దీప్‌ ధన్కర్‌, ప్రధాని మోదీ, పలువురు కేంద్ర మంత్రులు, కాంగ్రెస్‌ పార్టీ అధినేత్రి సోనియా గాంధీ, కాంగ్రెస్‌ సీనియర్‌ నేత మల్లికార్జున్‌ ఖర్గే.. మహాత్ముని సమాధి వద్ద పుష్పాంజలి ఘటించారు.

#WATCH | President Droupadi Murmu pays tribute to Mahatma Gandhi at Rajghat on #GandhiJayanti pic.twitter.com/SNA5mtGidA — ANI (@ANI) October 2, 2022

Delhi | Vice President Jagdeep Dhankar pays tribute to Mahatma Gandhi at Rajghat on occasion of #GandhiJayanti pic.twitter.com/QUWg4tTEnQ — ANI (@ANI) October 2, 2022

Delhi | Congress interim president Sonia Gandhi and Senior Congress leader Mallikarjun Kharge pay tribute to Mahatma Gandhi at Rajghat on #GandhiJayanti pic.twitter.com/EBkoWbWpHZ — ANI (@ANI) October 2, 2022

