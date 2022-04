April 10, 2022 / 05:22 PM IST

మెజారిటీ కోల్పోయి, ప్ర‌భుత్వం కుప్ప‌కూలిన త‌ర్వాత పాక్ మాజీ ప్ర‌ధాని ఇమ్రాన్ ఖాన్ సంచ‌ల‌న వ్యాఖ్య‌లు చేశారు. పాక్‌లో మ‌రో మారు స్వాతంత్య్ర పోరాటం చేయాల్సిన అవ‌స‌రం ఉంద‌ని నొక్కి వ‌క్కానించారు. నేటి నుంచే ఆ స్వాతంత్య్ర ఉద్య‌మం ప్రారంభ‌మైంద‌ని ప్ర‌క‌టించారు. విదేశీ కుట్ర‌ల‌కు వ్య‌తిరేకంగా మ‌ళ్లీ పోరాటం చేయాల‌ని ఆయ‌న ట్విట్ట‌ర్‌లో పేర్కొన్నారు.

”1947 లోనే పాక్ స్వ‌తంత్ర దేశ‌మైంది. కానీ.. విదేశీ కుట్ర‌ల‌కు వ్య‌తిరేకంగా.. మ‌ళ్లీ స్వాతంత్య్ర పోరాటం చేయాల్సిన అవ‌స‌రం ఉంది. త‌మ సార్వ‌భౌమ‌త్వాన్ని, ప్ర‌జాస్వామ్యాన్ని ర‌క్షించుకునేది ప్ర‌జ‌లే” అంటూ ఇమ్రాన్ ట్వీట్ చేశారు.

Pakistan became an independent state in 1947; but the freedom struggle begins again today against a foreign conspiracy of regime change. It is always the people of the country who defend their sovereignty & democracy.

— Imran Khan (@ImranKhanPTI) April 10, 2022