January 25, 2024 / 03:17 PM IST

Emmanuel Macron | ఈ ఏడాది గణతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలకు ముఖ్య అతిథిగా ఫ్రాన్స్‌ అధ్యక్షుడు ఇమ్మాన్యుయేల్‌ మాక్రాన్‌ (Emmanuel Macron) హాజరవుతున్న విషయం తెలిసిందే. రెండు రోజుల పాటు ఆయన భారత్‌లో పర్యటించనున్నారు. ఇందులో భాగంగానే నేడు భారత్‌ చేరుకున్నారు. మధ్యాహ్నం 2:30 గంటల సమయంలో రాజస్థాన్‌ జైపూర్‌ (Jaipur) ఎయిర్‌పోర్ట్‌లో ల్యాండ్‌ అయ్యారు. మాక్రాన్‌కు కేంద్ర విదేశాంగ శాఖ మంత్రి జై శంకర్‌ సహా పలువురు అధికారులు ఘనంగా స్వాగతం పలికారు.

భారత్‌ పర్యటనలో భాగంగా నేడు మాక్రాన్‌.. ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ (PM Modi)తో కలిసి జైపూర్‌లోని పలు పర్యాటక ప్రదేశాలను సందర్శించనున్నారు. అంబర్‌ ఫోర్ట్‌, జంతర్‌ మంతర్‌, హవా మహల్‌లను సందర్శిస్తారు. ఇక జంతర్‌ మంతర్‌ నుంచి హవా మహల్‌ వరకూ దాదాపు 15 నిమిషాల పాటు ఇద్దరు నేతలు రోడ్‌షో నిర్వహించనున్నారు. సాయంత్రం హోటల్‌ రాంబాగ్‌ ప్యాలెస్‌లో ఇరువురూ సమావేశం కానున్నారు.

#WATCH | French President Emmanuel Macron arrives in Jaipur, Rajasthan as part of his two-day State visit to India. He will also attend the Republic Day Parade 2024 as the Chief Guest. pic.twitter.com/4zYFGZuVfu

— ANI (@ANI) January 25, 2024