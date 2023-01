January 4, 2023 / 04:18 PM IST

Viral Video | పెద్ద పులులను చూస్తేనే శ‌రీరమంతా వ‌ణికిపోతోంది. అలాంటి ఓ రెండు పులులు రోడ్డు దాటుతుండ‌గా.. వాహ‌నాల‌న్నీ ఒక్క‌సారిగా ఆగిపోయాయి. ప్ర‌స్తుతం దీనికి సంబంధించిన వీడియో సోష‌ల్ మీడియాలో ట్రెండింగ్‌లో ఉంది.

మ‌హారాష్ట్ర త‌డోబా నేష‌న‌ల్ పార్కులో పులులు రోడ్డు దాటుతుండ‌గా అట‌వీ శాఖ అధికారులు వాహ‌నాల‌ను ఆపేశారు. మొద‌ట‌గా ఓ పెద్ద పులి రోడ్డు దాటేసింది. ఆ పులిని అనుస‌రించి మ‌రో పిల్ల పులి ప‌రుగెత్తింది. రెండు క‌లిసి చెట్ల పొద‌ల్లోకి వెళ్లిపోయాయి. అయితే వాహ‌న‌దారుల‌కు ఈ పులులు ఎలాంటి ఆటంకం క‌లిగించ‌లేదు.

ప్ర‌తి రోజు త‌డోబా పార్కు స‌రిహ‌ద్దుల్లో ఉన్న రోడ్ల‌పై పులుల‌తో పాటు ఇత‌ర వన్య‌ప్రాణులు రోడ్డుప్ర‌మాదాల‌కు గుర‌వుతూ ఉన్నాయి. పులుల‌, వ‌న్య ప్రాణుల సంర‌క్ష‌ణ‌కు ఎన్జీటీ ఉత్త‌ర్వుల‌ను ఎప్పుడు అమ‌లు చేస్తార‌ని ప్ర‌శ్నించారు.

Everyday, tigers and other wildlife are endangered while crossing roads around Tadoba. When will NGT orders be implemented fully by @MahaForest @mahapwdofficial

On the +ve side, kudos to the crowd management here, maybe by @MahaForest staff like last year? pic.twitter.com/p7jCPoTZrP

— Milind Pariwakam 🇮🇳 (@MilindPariwakam) January 4, 2023