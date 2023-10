October 7, 2023 / 10:56 AM IST

హైద‌రాబాద్‌: అంత‌రిక్షంలోకి వ్యోమ‌గాముల్ని పంపేందుకు ఇస్రో ప్ర‌య‌త్నాలు చేస్తున్న విష‌యం తెలిసిందే. దీని కోసం గ‌గ‌న్‌యాన్ ప్రాజెక్టును చేప‌ట్టింది. అయితే ఆ ప్రాజెక్టులో కీల‌క‌మైన క్రూ మాడ్యూల్ (Gaganyaan Crew Module)ప‌రీక్ష‌కు ఇస్రో సిద్ద‌మైంది. నింగిలోకి వెళ్లి వచ్చే వ్యోమ‌గాముల‌కు చెందిన క్రూ మాడ్యూల్‌ను ఇస్రో త్వ‌ర‌లో ప‌రీక్షించ‌నున్న‌ది. గ‌గ‌న్‌యాన్ మిష‌న్‌కు చెందిన టెస్ట్ వెహిక‌ల్ అబోర్ట్ మిష‌న్-1(టీవీ-డీ1) రూపుదిద్దుకున్న‌ది. టీవీ-డీ1 మాడ్యూల్‌ను లాంచింగ్ కాంప్లెక్స్‌కు చేర్చారు.

ఆ మాడ్యూల్‌కు చెందిన ఫోటోల‌ను ఇస్రో త‌న సోష‌ల్ మీడియా అకౌంట్‌లో పోస్టు చేసింది. పీడ‌నం లేన‌టువంటి క్రూ మాడ్యూల్ లోనే వ్యోమ‌గాములు నింగిలోకి వెళ్తారు. అయితే ప్ర‌స్తుతం టెస్టింగ్ కోసం ఆ మాడ్యూల్‌ను నింగిలోకి పంపి, మ‌ళ్లీ భూమిపై దించ‌నున్నారు. ఈ ప‌రీక్ష స‌మ‌యంలో ఆ మాడ్యూల్ బంగాళాఖాతంలో ల్యాండ్ అవుతుంది. స‌ముద్రం నుంచి ఇండియ‌న్ నేవీ ఆ మాడ్యూల్ మెష‌న్‌ను తీసుకురానున్న‌ట్లు ఇస్రో ఓ ప్ర‌క‌ట‌న‌లో తెలిపింది.

టీవీ-డీ1మాడ్యూల్ నిర్మాణం తుది ద‌శ‌లో ఉంద‌ని, ఈ మాడ్యూల్ 17 కిలోమీట‌ర్ల ఎత్తుకు వెళ్లిన త‌ర్వాత‌.. అబార్ట్ సీక్వెన్స్‌లో భాగంగా మ‌ళ్లీ భూమి మీద‌కు వ‌స్తుంద‌ని ఇస్రో తెలిపింది. పారాచూట్ల సాయంతో అది దిగుతుంది. శ్రీహ‌రికోట నుంచి 10 కిలోమీట‌ర్ల దూరంలో ఉన్న స‌ముద్ర ప్రాంతంలో ఆ మాడ్యూల్ ల్యాండ్‌కానున్న‌ది. ప్ర‌స్తుతం క్రూ మాడ్యూల్‌ను బెంగుళూరులోని ఇస్రో సెంట‌ర్‌లో టెస్టింగ్ చేశారు. టెస్ట్ ఫ్ల‌యిట్ స‌క్సెస్ అయిన త‌ర్వాత గ‌గ‌న్‌యాన్ మిష‌న్ చేప‌ట్ట‌నున్నారు.

Mission Gaganyaan:

ISRO to commence unmanned flight tests for the Gaganyaan mission.

Preparations for the Flight Test Vehicle Abort Mission-1 (TV-D1), which demonstrates the performance of the Crew Escape System, are underway.https://t.co/HSY0qfVDEH @indiannavy #Gaganyaan pic.twitter.com/XszSDEqs7w

— ISRO (@isro) October 7, 2023