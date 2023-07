July 5, 2023 / 02:50 PM IST

న్యూఢిల్లీ: ఢిల్లీలోని తీస్ హ‌జారి కోర్టు(Tis Hazari Court) ప‌రిస‌రాల్లో ఇవాళ కాల్పుల ఘ‌ట‌న చోటుచేసుకున్న‌ది. అయితే ఎవ‌రికీ ఎటువంటి గాయాలు కాలేదు. లాయ‌ర్ల మ‌ధ్య వాగ్వాదం జ‌ర‌గ‌డం వ‌ల్లే.. ఫైరింగ్ ఘ‌ట‌న జ‌రిగిన‌ట్లు తెలుస్తోంది. ఈ ఘ‌ట‌న‌ను ఢిల్లీ బార్ కౌన్సిల్ చైర్మెన్ కేకే మన్న‌న్ ఖండించారు. ఈ ఘ‌ట‌న ప‌ట్ల పూర్తి స్థాయి విచార‌ణ చేప‌ట్ట‌నున్న‌ట్లు ఆయ‌న వెల్ల‌డించారు.

Delhi | A firing incident reported at Tis Hazari Court premises, no injuries reported. Police say that this happened after an argument among lawyers.

ఓ వ‌ర్గం లాయ‌ర్లు త‌మ వ‌ద్ద ఉన్న పిస్తోళ్ల‌తో గాలిలో కాల్పులు జ‌రిపారు. అయితే ఆ ఆయుధాల‌కు లైసెన్స్ ఉందా లేదా అన్న కోణంలో విచార‌ణ జ‌ర‌గ‌నున్న‌ట్లు చెప్పారు. ఒక‌వేళ ఆ ఆయుధాల‌కు లైసెన్స్ ఉన్నా.. వాటిని కోర్టు ప‌రిస‌రాల్లో వాడ‌డం నేరం అవుతుంద‌ని బార్ కౌన్సిల్ చైర్మెన్ తెలిపారు.

#WATCH | An incident of firing was reported at Tis Hazari Court premises in Delhi this afternoon. No injuries were reported. Police say that this happened after an argument among lawyers.

