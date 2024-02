Fans Celebrate As Actor Vijay Enters Politics And Announces The Name Of His Party Tamilaga Vetri Kazham Vijay

Actor Vijay | రాజకీయాల్లోకి విజయ్‌ దళపతి.. సంబరాలు చేసుకుంటున్న అభిమానులు.. Videos

Actor Vijay | తమిళ స్టార్‌ హీరో విజయ్‌ దళపతి (Thalapathy Vijay) రాజకీయ రంగప్రవేశం చేయడంతో ఆయన అభిమానుల్లో సంబరాలు అంబరాన్నంటాయి. తమిళనాడు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా రాజధాని చెన్నై సహా పలు పట్టణాల్లో అభిమానులు రకరకాలుగా సెలెబ్రేషన్స్ చేసుకుంటున్నారు. మధురైలో విజయ్‌ దళపతి ఫొటోలకు పూజలు చేశారు.

February 2, 2024 / 04:07 PM IST

Actor Vijay: తమిళ స్టార్‌ హీరో విజయ్‌ దళపతి (Thalapathy Vijay) రాజకీయ రంగప్రవేశం చేయడంతో ఆయన అభిమానుల్లో సంబరాలు అంబరాన్నంటాయి. తమిళనాడు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా రాజధాని చెన్నై సహా పలు పట్టణాల్లో అభిమానులు రకరకాలుగా సెలెబ్రేషన్స్ చేసుకుంటున్నారు. మధురైలో విజయ్‌ దళపతి ఫొటోలకు పూజలు చేశారు. తిరునెల్వేలిలో ఒకరికొకరు స్వీట్‌లు పంచుకుని సంబరాలు జరుపుకున్నారు. కాంచిపురంలో విజయ్‌ దళపతి జెండాలతో ఊరేగుతూ నినాదాలు చేశారు. పనయూర్‌లో బ్యాండ్‌ మేళంతో ర్యాలీ తీశారు.

కాగా, త‌మిళ స్టార్ హీరో ద‌ళ‌ప‌తి విజ‌య్ రాజకీయాల్లోకి వస్తున్నట్లు ఈ ఉదయం వెల్లడించాడు. తన పార్టీ పేరు ‘తమిళ వెట్రి కళ‌గం’ అని ప్రకటించాడు. అయితే తన పార్టీ వచ్చే లోక్‌సభ ఎన్నికల్లో పోటీ చేయబోవడం లేద‌ని, అదేవిధంగా ఏ పార్టీకి మా పార్టీ మద్దతివ్వట్లేద‌ని విజ‌య్ తెలిపాడు. జనరల్, ఎగ్జిక్యూటివ్ కౌన్సిల్ మీటింగ్ కోసం ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు ఆయన ప్రక‌టించారు.

#WATCH | Tamil Nadu: Actor Vijay’s supporters in Madurai celebrate as the actor enters politics, and announces the name of his party – Tamilaga Vetri Kazham. pic.twitter.com/rGxybtA3dW — ANI (@ANI) February 2, 2024

#WATCH | Tamil Nadu: Actor Vijay’s supporters in Tirunelveli celebrate as the actor enters politics, and announces the name of his party – Tamilaga Vetri Kazham. pic.twitter.com/tw8W29MjWW — ANI (@ANI) February 2, 2024

#WATCH | Tamil Nadu: Fans in Kanchipuram celebrate as Actor Vijay enters politics, and announces the name of his party – Tamilaga Vetri Kazham. pic.twitter.com/dNg5yWtwGx — ANI (@ANI) February 2, 2024

