December 29, 2022 / 01:03 PM IST

న్యూఢిల్లీ: ప్రోటోటైప్‌ రిమోట్ ఈవీఎంల‌ను అభివృద్ధి చేసిన‌ట్లు కేంద్ర ఎన్నిక‌ల సంఘం ఇవాళ ప్ర‌క‌టించింది. వ‌ల‌స‌ ఓట‌ర్లు రిమోట్‌ ఈవీఎంల‌తో తామున్న‌ స్వంత ప్ర‌దేశం నుంచే ఓటింగ్‌లో పాల్గొనే అవ‌కాశం ఉంటుంద‌ని ఈసీఐ తెలిపింది. మ‌ల్టీ కాన్‌స్టిటుయెన్సీ రిమోట్ ఎల‌క్ట్రానిక్ ఓటింగ్ మెషీన్ ద్వారా .. ఒకే పోలింగ్ బూత్ నుంచి వివిధ నియోజ‌క‌వ‌ర్గాలకు ఓట్లు వేసే సౌక‌ర్యం ఉంటుంది. అయితే ఆర్‌వీఎం ప‌నితీరును స‌మీక్షించేందుకు కేంద్ర ఎన్నిక‌ల సంఘం ప్ర‌ద‌ర్శ‌న ఇవ్వ‌నున్న‌ది.

(1/n)ECI ready to pilot remote voting for domestic migrants; migrant voter need not travel back to home state to vote; ECI develops prototype Multi-Constituency Remote Electronic Voting Machine (RVM); invites political parties for demonstration of prototype RVM.

— Spokesperson ECI (@SpokespersonECI) December 29, 2022