పెండ్లికి వెళ్తూ నదిలో పడ్డ కారు.. 9 మంది సజీవ సమాధి

February 20, 2022 / 11:07 AM IST

జైపూర్‌:జైపూర్‌: రాజస్థాన్‌లో ఘోర ప్రమాదం జరిగింది. కోటా (Kota) వద్ద కారు అదుపుతప్పి నదిలో పడింది. దీంతో కారులో ప్రయాణిస్తున్న తొమ్మిదిమంది సజీవ సమాధి అయ్యారు. తొమ్మిది మంది ఓ కారులో ఉజ్జయినీలో జరుగుతున్న వివాహ వేడుకకు వెళ్తున్నారు. ఈ క్రమంలో కోట వద్ద చంబల్‌ నది (Chambal river) దాటుతుండగా అదుపుతప్పి అందులో పడిపోయింది. దీంతో అందులో ఉన్న తొమ్మిది మంది మృతిచెందారు.

Rajasthan | Eight people died after their car fell off Chhoti Puliya and into the Chambal river in Kota. The occupants of the car were going to a wedding. The car was retrieved with the help of a crane. pic.twitter.com/TYjWlioP2q

— ANI (@ANI) February 20, 2022