June 21, 2024 / 10:59 AM IST

ED | ఢిల్లీ మద్యం పాలసీ కేసులో ఢిల్లీ ముఖ్యమంత్రి అరవింద్‌ కేజ్రీవాల్‌కు బెయిల్‌ మంజూరు చేస్తూ ట్రయల్‌ కోర్టు ఇచ్చిన తీర్పుపై ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్‌ డైరెక్టరేట్‌ (Enforcement Directorate) శుక్రవారం ఢిల్లీ హైకోర్టు (Delhi High Court)ను ఆశ్రయించింది. కేజ్రీవాల్‌ బెయిల్‌ను హైకోర్టులో సవాల్‌ చేసింది. ఈ మేరకు ఈడీ తరపు న్యాయవాదులు ఈ అంశాన్ని అత్యవసర విచారణ కోరే అవకాశం ఉంది.

ED moves Delhi High Court against the order of the trial court granting bail to Delhi CM Arvind Kejriwal in Delhi Excise policy money laundering case.

ED is likely to mention the matter for an urgent hearing. pic.twitter.com/zoPVr5a6cO

— ANI (@ANI) June 21, 2024