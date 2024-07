Jagannath Rath Yatra | జగన్నాధ రథయాత్రలో రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము

July 7, 2024 / 04:44 PM IST

Jagannath Rath Yatra : అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా రెండు రోజుల పాటు జరిగే జగన్నాధ రథయాత్ర సందర్భంగా రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము ఆదివారం పూరి జగన్నాధ్‌ను దర్శించారు. రాష్ట్రపతికి ఒడిషా సీఎం మోహన్‌ చరణ్‌ మాఝీ, కేంద్ర మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్‌, ఆలయ అధికారులు ఘన స్వాగతం పలికారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఒడిషా మాజీ సీఎం నవీన్‌ పట్నాయక్‌ కూడా పాల్గొన్నారు.

#WATCH | Visuals from Puri where the chariots of Lord Jagannath and his siblings – Balabhadra and Goddess Subhadra are to be ceremoniously pulled by devotees, as the two-day Lord Jagannath Rath Yatra to commence today.

(Source – President of India) pic.twitter.com/VeCvE7YfGe

— ANI (@ANI) July 7, 2024