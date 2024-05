Badrinath Temple | తెరుచుకున్న బద్రినాథ్‌ ఆలయ తలుపులు.. పోటెత్తిన భక్తులు

May 12, 2024 / 09:49 AM IST

Badrinath Temple | ఉత్తరాఖండ్‌లోని చమోలి (Chamoli) జిల్లాలో ప్రసిద్ధ పుణ్యక్షేత్రాల్లో ఒకటైన బద్రినాథ్‌ ఆలయం (Badrinath Temple) ఇవాళ తెరుచుకుంది. శీతాకాలం సందర్భంగా మూసివేసిన ఈ ఆలయాన్ని చార్‌ ధామ్‌ యాత్రలో భాగంగా భక్తుల కోసం తిరిగి తెరిచారు. వేద పండితుల మంత్రోచ్ఛరణ మధ్య ఉదయం 6 గంటలకు ఆలయ ప్రధాన తలుపులను అధికారులు తెరిచారు. భారత సైన్యంలోని గ్రెనేడియర్‌ రెజిమెంట్‌ బ్యాండ్‌ భక్తి గీతాలను ఆలపించింది. పెద్ద సంఖ్యలో తరలివచ్చిన భక్తులు ‘బద్రీ విశాల్ లాల్ కీ జై’ అంటూ నినాదాలు చేశారు. ఆలయం ఓపెనింగ్‌ సందర్భంగా ప్రత్యేక పూలతో ఆలయాన్ని సుందరంగా అలంకరించారు.

పరమేశ్వరుడి పవిత్ర ఆలయాలైన 12 జ్యోతిర్లింగాల్లో బద్రినాథ్‌ ఆలయం ఒకటి. చార్‌ధామ్‌ యాత్రలో బద్రినాథ్‌ దేవాలయం సందర్శన భాగంగా ఉంటుంది. ఏటా దేశంలోని వివిధ ప్రాంతాల నుంచి లక్షల మంది భక్తులు బద్రినాథుడిని దర్శించుకుని ప్రత్యేక పూజలు చేస్తుంటారు. అయితే, శీతాకాలం సందర్భంగా ఈ ఆలయాన్ని మూసివేస్తారు. ఇక దాదాపు ఆరు నెలల పాటు మూసి ఉన్న ఈ ఆలయ తలుపులు భక్తుల దర్శనార్థం నేడు తెరుచుకున్నాయి.

మరోవైపు చార్‌ ధామ్‌ యాత్ర శుక్రవారం నుంచే ప్రారంభమైన విషయం తెలిసిందే. ఇందులో భాగంగా కేదార్‌నాథ్‌, గంగోత్రి, యమునోత్రి ఆలయాలు భక్తుల కోసం శుక్రవారం నాడే తెరుచుకున్నాయి. చలికాలం మూసివేసిన గర్వాల్‌ హిమాలయాల్లోని ఈ దేవాలయాలను అక్షయ తృతీయ సందర్భంగా తిరిగి తెరిచారు.

#WATCH | Chamoli, Uttrakhand: Devotees throng Shri Badrinath Dham after the doors were opened today at 6 am amidst the melodious tunes of the Army Band, with complete rituals, Vedic chanting and slogans of ‘Badri Vishal Lal Ki Jai’. pic.twitter.com/cg2NhQcDui

#WATCH | Chamoli, Uttrakhand: The doors of Shri Badrinath Dham were opened for the devotees today at 6 am amidst the melodious tunes of the Army Band, with complete rituals, Vedic chanting and slogans of ‘Badri Vishal Lal Ki Jai’. pic.twitter.com/lPSCXxKfvx

— ANI (@ANI) May 12, 2024