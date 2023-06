International Yoga Day | వారెవ్వా.. శునకం యోగాసనాలు!

June 21, 2023 / 04:34 PM IST

శ్రీన‌గ‌ర్ : అంత‌ర్జాతీయ యోగా దినోత్స‌వం (International Yoga Day) సంద‌ర్భంగా బుధ‌వారం జ‌మ్ము క‌శ్మీర్‌లోని ఉధంపూర్‌లో జ‌రిగిన ఈవెంట్‌లో వినూత్న ఘ‌ట‌న చోటుచేసుకుంది. ఇండో-టిబెట‌న్ బోర్డ‌ర్ పోలీస్ (ఐటీబీపీ)కి చెందిన జాగిలాల బృందానికి చెందిన ఓ శున‌కం యోగాస‌నాలు వేయ‌డం ప‌లువురిని ఆశ్చ‌ర్యానికి గురిచేసింది.

#WATCH | Canine member of the dog unit of ITBP (Indo-Tibetan Border Police) along with ITBP personnel performs Yoga at Pranu Camp in Udhampur, J&K#9thInternationalYogaDay pic.twitter.com/Emz1ixjt0X

— ANI (@ANI) June 21, 2023