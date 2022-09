September 7, 2022 / 03:35 PM IST

హైద‌రాబాద్ : నిన్న ఉత్త‌ర‌ప్ర‌దేశ్‌లోని ఘ‌జియాబాద్‌లో లిఫ్ట్‌లో ఓ బాలుడిపై పెంపుడు కుక్క దాడి చేసి క‌రిచిన సంగ‌తి తెలిసిందే. ఆ ఘ‌ట‌న మ‌రువ‌క ముందే ఇవాళ నోయిడాలో మ‌రో బాలుడిపై కుక్క దాడి చేసింది. ప్ర‌స్తుతం ఈ వీడియో సామాజిక మాధ్య‌మాల్లో వైర‌ల్ అవుతోంది.

వివ‌రాల్లోకి వెళ్తే.. ఢిల్లీకి స‌మీపంలోని నోయిడాలోని అపెక్స్ ఏథేనా సొసైటీ లిఫ్ట్‌లో ఓ అబ్బాయి ఎక్కాడు. లిఫ్ట్‌లో అప్ప‌టికే కుక్క‌తో ఓ యువ‌కుడు ఉన్నాడు. ఆ పెంపుడు కుక్క‌ను చూసిన అబ్బాయి భ‌య‌ప‌డుతూనే లిఫ్ట్‌లో ఉండిపోయాడు. ఇక లిఫ్ట్ దిగే ముందు ఆ బాలుడిపై కుక్క దాడి చేసి క‌రిచింది. దీంతో ఒక్క‌సారిగా బాధితుడు లిఫ్ట్‌లోనే ఓ వైపుకు ప‌రుగెత్తాడు. పెంపుడు కుక్క‌ను య‌జ‌మాని అదుపు చేసి బ‌య‌ట‌కు తీసుకెళ్లాడు.

https://t.co/Aj0SvN5MpK

Another attack at Apex Athen Sector 75, Medicine delivery guy from max bliss white house attacked by dog@CP_Noida @noidapolice @dgpup Request is kindly do needful on this matter by taking Suo-moto action & lodge FIR

Regards

Joginder Singh pic.twitter.com/IocymkWUeR

— Joginder Singh (@Joginde05957128) September 7, 2022