December 28, 2023 / 08:18 AM IST

చెన్నై: తమిళ నటుడు, డీఎండీకే వ్యవస్థాపకుడు కెప్టెన్‌ విజయకాంత్‌ (Vijayakanth) కరోనా బారిన పడ్డారు. శ్వాస తీసుకోవడానికి (Breathing issues) ఇబ్బంది పడుతుండటంతో ఆయన ప్రస్తుతం వెంటిలేటర్‌పై ఉన్నారు. ఈ మేరకు డీఎండీకే పార్టీ (DMDK) సామాజిక మాధ్యమం ఎక్స్‌ వేదికగా వెల్లడించింది. విజయకాంత్‌ గత కొంతకాలంగా అనారోగ్య సమస్యలతో బాధపడుతున్నారు. దానికితోడు తాజాగా కరోనా సోకడంతో ఆయన పరిస్థితి అత్యంత విషమంగా ఉన్నట్లు తెలుస్తున్నది.

గతంలో కూడా ఆయనకు కరోనా వచ్చింది. 2020 సెప్టెంబర్‌లో కరోనా పాజిటివ్‌ రావడంతో చెన్నైలోని ఎంఐఓటీ దవాఖానలో చికిత్స తీసుకున్నారు. గత నెల 18న తీవ్రమైన అనారోగ్య సమస్యలతో అదే దవాఖానలో ఆయన చేరారు. చికిత్స అనంతరం ఆరోగ్యం మెరుగుపడటంతో డిసెంబర్‌ 11న డిశ్చార్జీ అయ్యారు.

Tamil Nadu | DMDK Leader Vijayakanth tested positive for COVID. Due to breathing issues, Vijayakanth has been put on a ventilator: Desiya Murpokku Dravida Kazhagam (DMDK) pic.twitter.com/5XoF1HQhDv

— ANI (@ANI) December 28, 2023