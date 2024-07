JP Nadda | మహిళలకు పశ్చిమ బెంగాల్‌ సురక్షితం కాదు : జేపీ నడ్డా

July 1, 2024 / 12:15 PM IST

JP Nadda | పశ్చిమ బెంగాల్‌లో ఓ జంటపై జరిగిన దాడి వీడియో ప్రస్తుతం సంచలనంగా మారిన విషయం తెలిసిందే. ఈ ఘటనపై భారతీయ జనతా పార్టీ జాతీయ అధ్యక్షుడు జేపీ నడ్డా (JP Nadda) తాజాగా స్పందించారు. ఈ మేరకు పశ్చిమ బెంగాల్‌లో మమతా బెనర్జీ (Mamata Banerjee) ప్రభుత్వంపై తీవ్ర స్థాయిలో మండిపడ్డారు. దీదీ రాష్ట్రంలో మహిళలలు సురక్షితంగా లేరని వ్యాఖ్యానించారు.

పశ్చిమ బెంగాల్‌ నుంచి ఓ భయంకరమైన వీడియో వెలుగులోకి వచ్చిందన్నారు. మతం పేరుతో చేస్తున్న క్రూరత్వానికి ఈ ఘటన నిదర్శనమన్నారు. ఈ చర్యను వ్యతిరేకించకపోగా టీఎంసీ కేడర్‌, ఎమ్మెల్యేలు సమర్థిస్తున్నారని మండిపడ్డారు. సందేశ్‌ఖాలీ, ఉత్తర దినాజ్‌పూర్‌ ఇలా రాష్ట్రంలోని ఏ ప్రాంతంలోనూ మహిళలకు భద్రత లేదన్నారు. దీదీ పాలనలోని పశ్చిమ బెంగాల్‌ రాష్ట్రం మహిళలకు సురక్షితం కాదని (West Bengal Unsafe For Women) పేర్కొన్నారు. ఈ మేరకు సోమవారం ఉదయం ఎక్స్‌ వేదికగా ట్వీట్‌ చేశారు.

A horrific video has come to light from West Bengal, reminding of the brutalities that exist only in theocracies.

To make matters worse, the TMC cadre and MLAs are justifying the act.

Be it Sandeshkhali, Uttar Dinajpur or many other places, Didi’s West Bengal is UNSAFE for…

— Jagat Prakash Nadda (@JPNadda) July 1, 2024