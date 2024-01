Ayodhya Ram Mandir | అయోధ్య రామయ్య దర్శనానికి పోటెత్తిన భక్తులు.. వీడియో

January 23, 2024 / 10:23 AM IST

అయోధ్య: అయోధ్యలో రామయ్య (Ram Lalla) దర్శనానికి భక్తులు పోటెత్తారు. సోమవారం మధ్యాహ్నం బాలరాముడు భవ్య మందిరంలో కొలువైన విషయం తెలిసిందే. మంగళవారం ఉదయం నుంచి సాధారణ భక్తుల దర్శనానికి అనుమతిస్తున్నారు. దీంతో రామలవారి దర్శనానికి పెద్దసంఖ్యలో భక్తులు తరలివచ్చారు. తెల్లవారుజామున 3 గంటలకే మందిరం వద్దకు చేరుకున్నారు. ఉదయం 7 గంటల నుంచి ఆలయంలోకి అనుమతిస్తున్నారు. అధిక సభ్యలో భక్తులు ఆలయ ప్రధాన ద్వారం వద్దకు ఒకేసారి రావడంతో తోపులాటకు దారితీసింది. ప్రస్తుతం ఆ వీడియో సోషల్ మీడియాలో చక్కర్లు కొడుతున్నది.

కాగా, ఉదయం 7 నుంచి 11.30 గంటల వరకు, మళ్లీ మధ్యాహ్నం 2 నుంచి రాత్రి 7 వరకు అయోధ్య రామయ్య దర్శనం కల్పిస్తున్నారు. అయితే పెద్దసంఖ్యలో భక్తులు వస్తుండటంతో దర్శన వేళలను పొడిగించాలని రామజన్మభూమి తీర్థ క్షేత్ర ట్రస్టు యోచిస్తున్నది. ఆలయ పరిసరాల్లో భారీగా భద్రతా ఏర్పాట్లు చేశారు.

#WATCH | Ayodhya, Uttar Pradesh: Devotees gather in large numbers at Shri Ram temple on the first day after the Pran Pratishtha ceremony pic.twitter.com/EGo9yr9sXS

— ANI (@ANI) January 23, 2024