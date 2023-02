February 9, 2023 / 06:07 PM IST

చండీగఢ్‌: పంజాబ్‌ పోలీసులపై నిహాంగ్‌లు కత్తులు, కర్రలతో దాడి చేశారు. ఈ సంఘటనలో సుమారు 30 మంది పోలీసులు గాయపడ్డారు. దేశవ్యాప్తంగా సిక్కు ఖైదీలను విడుదల చేయాలని డిమాండ్‌ చేస్తూ ‘క్వామీ ఇన్సాఫ్ మోర్చా’ పేరుతో పంజాబ్‌లోని వివిధ ప్రాంతాలకు చెందిన ప్రజలు చండీగఢ్-మొహాలీ సరిహద్దు సమీపంలోని వైపీఎస్‌ చౌక్ వద్ద జనవరి 7 నుంచి నిరసనలు చేస్తున్నారు. సాయుధులైన నిహాంగ్‌లు కూడా ఇందులో పాల్గొన్నారు. బుధవారం చండీగఢ్‌లోని పంజాబ్ సీఎం భగవంత్ సింగ్ మాన్ అధికారిక నివాసానికి చేరుకునేందుకు ఆందోళనకారులు ప్రయత్నించారు. ఈ సందర్భంగా అడ్డుకునేందుకు ప్రయత్నించిన పోలీసులపై కత్తులు, కర్రలతో నిహాంగ్‌లు, నిరసనకారులు దాడి చేశారు. దీంతో పోలీసులు ప్రాణభయంతో అక్కడి నుంచి పరుగులు తీశారు. ఆందోళనకారుల దాడిలో సుమారు 30 మంది పోలీసులు గాయపడ్డారు. పలు పోలీస్‌ వాహనాలు ధ్వంసమయ్యాయి.

కాగా, పోలీసులపై దాడి చేసిన ఆందోళనకారులు, నిహాంగ్‌లను గుర్తించి వారిపై చర్యలు తీసుకుంటామని డీజీపీ రంజన్ తెలిపారు. చండీగఢ్‌లో 144 సెక్షన్‌ అమలులో ఉందని చెప్పారు. దీంతో నగరంలో ఎలాంటి నిరసనలకు అనుమతి లేదన్నారు. మరోవైపు పోలీసులపై సాయుధ నిహాంగ్‌ల దాడికి సంబంధించిన వీడియో క్లిప్‌లు సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అయ్యాయి.

