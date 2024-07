Delhi LG | కోచింగ్‌ సెంటర్‌ ఘటన.. నిరసన తెలుపుతున్న విద్యార్థులను కలిసిన ఎల్జీ వీకే సక్సేనా

July 29, 2024 / 02:05 PM IST

Delhi LG | ఢిల్లీ (Delhi)లోని ఓల్డ్‌ రాజేందర్‌ నగర్‌ (Old Rajinder Nagar)లో గల ఓ కోచింగ్‌ సెంటర్‌లోకి (Coaching Centres) వరద నీరు ప్రవేశించి ముగ్గురు విద్యార్థులు మరణించిన విషయం తెలిసిందే. రావూస్‌ ఐఏఎస్‌ స్టడీ సర్కిల్‌లో (Coaching Centre) శనివారం రాత్రి జరిగిన ఈ ఘటన దేశవ్యాప్తంగా సంచలనం సృష్టిస్తోంది. ఈ ఘటనకు బాధ్యులపై చర్యలు తీసుకోవాలంలూ విద్యార్థులు పెద్ద ఎత్తున నిరసనలు కొనసాగిస్తున్నారు.

ఈ నేపథ్యంలో ఓల్డ్‌ రాజేందర్‌ నగర్‌లో నిరసన తెలుపుతున్న విద్యార్థులను ఢిల్లీ లెఫ్టినెంట్‌ గవర్నర్‌ (Delhi LG) వీకే సక్సేనా (VK Saxena) కలిశారు. సోమవారం ఉదయం ఇన్‌స్టిట్యూట్‌ వద్దకు వెళ్లిన ఎల్జీ.. అక్కడ నిరసన తెలుపుతున్న విద్యార్థులతో మాట్లాడారు. వారి సమస్యలను అడిగి తెలుసుకున్నారు. అంతేకాకుండా ఈ ఘటనకు కారణమైన వారిని ఎట్టిపరిస్థితుల్లోనూ వదిలిపెట్టేది లేదన్నారు. వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని హామీ ఇచ్చారు. అంతకుముందు ఈ ప్రమాదంపై స్పందించిన ఢిల్లీ ఎల్జీ.. ఈ ప్రమాదం జరగడం దురదృష్టకరమన్నారు. ఇలాంటి సంఘటనలు ఆమోదించదగినవి కాదన్నారు. దీనికి సంబంధించిన ప్రతి అంశాన్ని కవర్ చేసి జూలై 30లోగా నివేదిక సమర్పించాలని డివిజనల్ కమిషనర్‌ను ఆదేశించారు.

#WATCH | Delhi LG VK Saxena reaches the IAS coaching institute in Old Rajinder Nagar, where 3 UPSC aspirants died due to drowning on 27th July. Protesting students meet him and voice their concerns. pic.twitter.com/i5JMAnWL5E

— ANI (@ANI) July 29, 2024