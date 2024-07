Coaching Centres | ఆ యువత కలలు కల్లలయ్యాయి.. ఐఏఎస్‌ స్టడీ సర్కిల్‌ ఘటనపై శశి థరూర్‌

July 29, 2024 / 11:29 AM IST

Coaching Centres | ఢిల్లీ (Delhi)లోని ఓల్డ్‌ రాజేందర్‌ నగర్‌ (Old Rajinder Nagar)లో గల ఓ కోచింగ్‌ సెంటర్‌లోకి (Coaching Centres) వరద నీరు ప్రవేశించి ముగ్గురు విద్యార్థులు మరణించిన విషయం తెలిసిందే. రావూస్‌ ఐఏఎస్‌ స్టడీ సర్కిల్‌లో (Coaching Centre) శనివారం రాత్రి జరిగిన ఈ ఘటన సంచలనం సృష్టిస్తోంది. ఈ ఘటనకు బాధ్యులపై చర్యలు తీసుకోవాలంలూ విద్యార్థులు పెద్ద ఎత్తున నిరసనలు కొనసాగిస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ఘటనపై కాంగ్రెస్‌ ఎంపీ (Congress MP) శశి థరూర్‌ (Shashi Tharoor) తాజాగా స్పందించారు. ఈ ఘటన చాలా బాధాకరమన్నారు.

#WATCH | Delhi’s Old Rajinder Nagar incident | Congress MPs Shashi Tharoor and Jebi Mather arrive at RML Hospital in Delhi to meet the members of the bereaved families.

3 students died after the basement of a coaching institute was filled with water on July 27. pic.twitter.com/OlSG5jh3Te

— ANI (@ANI) July 29, 2024