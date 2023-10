Delhi Pollution | ఢిల్లీలో భారీగా వాయు కాలుష్యం.. 309కి పెరిగిన గాలి నాణ్యత సూచీ..!

October 23, 2023 / 12:15 PM IST

Delhi Pollution | దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో వాయు కాలుష్యం తీవ్రతరమవుతున్నది. సోమవారం ఢిల్లీలో గాలి నాణ్యత చాలా పేలవమైన కేటగిరికి చేరింది. ఎయిర్‌ క్వాలిటీ ఇండెక్స్‌ 309గా నమోదైంది. అదే సమయంలో ఢిల్లీలో ఎన్‌సీఆర్‌లో గాలి నాణ్యత పడిపోయింది. ఢిల్లీ ఎన్‌సీఆర్‌లో ఎయిర్‌ క్వాలిటీ ఇండెక్స్‌ 322గా నమోదైందని సఫర్‌ తెలిపింది. పొగమంచు కారణంగా దృశ్యమానత తగ్గింది. ఢిల్లీలోని ఆనంద్‌ విహార్‌, హసన్‌పూర్‌ డిపో, తొమ్మిదో నెంబర్‌ జాతీయ రహదారి పొగ మంచు భారీగా పేరుకుపోయింది. ఫలితంగా రోడ్లపై ఎదురుగా వచ్చే వాహనాలు సైతం కనిపించడం లేదు.

#WATCH | Overall air quality in Delhi deteriorates to ‘Very Poor’ category with the latest AQI at 306,

Visuals around Nehru Park and Teen Murti Marg. pic.twitter.com/1i1yWFS9rG

— ANI (@ANI) October 23, 2023