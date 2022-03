March 22, 2022 / 08:59 AM IST

పుణె : గ‌ణ‌నాథుడి ప‌ట్ల త‌మ‌కున్న భ‌క్తిని రైతులు చాటుకున్నారు. గ‌ణేషుడి విగ్ర‌హ అలంక‌ర‌ణ‌కు 2 వేల కిలోల ద్రాక్ష పండ్ల‌ను రైతులు విరాళంగా ఇచ్చారు. పుణెలోని ద‌గ్ద‌సేత్ హ‌ల్వాయి గ‌ణ‌ప‌తి టెంపుల్‌లో 2 వేల కిలోల ద్రాక్ష పండ్ల‌తో అలంక‌ర‌ణ చేశారు. సంక్ష‌తి చ‌తుర్ధి నేప‌థ్యంలో ద్రాక్ష పండ్ల‌తో ఆల‌యాన్ని అలంక‌రించామ‌ని అర్చ‌కులు తెలిపారు.

పూజా కార్య‌క్ర‌మాల అనంత‌రం ఈ ద్రాక్ష పండ్ల‌ను ఆస్ప‌త్రుల్లో చికిత్స పొందుతున్న రోగుల‌కు, ఎన్జీవోల్లో ఆశ్ర‌యం పొందుతున్న నిరాశ్ర‌యుల‌కు ప్ర‌సాదంగా అందించిన‌ట్లు స‌హ్యాద్రి ఫామ్స్ మెంబ‌ర్ మీడియాకు వెల్ల‌డించారు.

Maharashtra | Dagadusheth Halwai Ganapati temple in Pune was decorated with 2,000 kilograms of grapes on the occasion of Sankashti Chaturthi

“The grapes will be distributed to various NGOs & hospitals as Prasada,” said a member of Sahyadri Farms (21.03) pic.twitter.com/cmc5XU2gIs

— ANI (@ANI) March 21, 2022