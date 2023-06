June 14, 2023 / 01:14 PM IST

Cyclone Biparjoy | అరేబియా సముద్రంలో ఏర్పడిన బిపర్‌జాయ్‌ తుపాను (Cyclone Biparjoy) తీరం వైపు దూసుకొస్తోంది. ఈ తుపాను గురువారం సాయంత్రానికి గుజరాత్ తీరాన్ని తాకనుంది. కచ్‌లో ఉన్న జఖౌ పోర్టు (Jakhau port) సమీపంలో గురువారం సాయంత్రం నాటికి తీరం దాటుతుందని వాతావరణ శాఖ (IMD) అంచనావేసింది. తుపాను ప్రభావం గుజరాత్‌పై తీవ్రస్థాయిలో ఉండొచ్చని, రాష్ట్రంలో పెను విధ్వంసం సృష్టించే ప్రమాదం ఉందని వెల్లడించింది. తుపాను తీరాన్ని తాకే సమయంలో గరిష్ఠంగా గంటకు 150 కిలోమీటర్ల వేగంతో గాలులు వీచే అవకాశం ఉందని హెచ్చరించింది. సౌరాష్ట్ర, కచ్‌ తీరాల్లో 6 మీటర్ల ఎత్తున కెరటాలు ఎగసిపడతాయని అధికారులు తెలిపారు.

తుపాను ముంచుకొస్తుండటంతో ఇప్పటికే గుజరాత్ అల్లకల్లోలంగా మారింది. రాష్ట్రంలోని కచ్, ద్వారక, పోర్ బందర్, జామ్ నగర్, మోర్బీ, జునాగఢ్, రాజ్ కోట్ తదితర జిల్లాలో ఈదురు గాలులతో కూడిన భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. పలు చోట్ల భారీ వృక్షాలు నేలకూలాయి. ఇళ్ల పైకప్పులు గాలికి ఎగిరిపోయాయి. విద్యుత్ సరఫరాకు తీవ్ర అంతరాయం ఏర్పడింది. లోతట్టు కాలనీల్లోకి వరద నీరు చేరింది. దీంతో ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. నేడు, రేపు కూడా ఆయా ప్రాంతాల్లో భారీ నుంచి అతిభారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని ఐఎండీ తెలిపింది. ఈ మేరకు గుజరాత్ లోని సౌరాష్ట్ర, ద్వారక, కచ్ తీరాలకు రెడ్ అలర్ట్ ప్రకటించింది.

ఐఎండీ హెచ్చరికలతో రాష్ట్ర యంత్రాంగం అప్రమత్తమైంది. తీర ప్రాంత ప్రజలను సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలిస్తున్నారు. 30 వేల మందిని అధికారులు తాత్కాలిక షెల్టర్లకు (Temporary shelters) తరలించారు (Evacuated). అదేవిధంగా రాష్ట్రవ్యాప్తంగా సుమారు 95 రైళ్లను రద్దు చేసినట్లు అధికారులు తెలిపారు. జూన్‌ 15 వరకు ఈ రైళ్లను తాత్కాలికంగా క్యాన్సల్‌ చేసినట్లు వెల్లడించారు.

మరోవైపు తుపాను ప్రభావంతో గుజరాత్ సహా ఎనిమిది రాష్ట్రాల్లో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ అంచనా వేసింది. గుజరాత్, కేరళ, తమిళనాడు, కర్ణాటక, మహారాష్ట్ర, రాజస్థాన్, మధ్యప్రదేశ్, గోవా రాష్ట్రాలతోపాటు డామన్ డయ్యూ, లక్షద్వీప్, దాద్రానగర్ హవేలీ కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలకు ఐఎండీ హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. ఇక రాజస్థాన్ లో జూన్ 16వ తేదీ నుంచి ఈ తుపాను ప్రభావం ఉండనున్నట్లు వాతావరణ శాఖ తెలిపింది.

తుపాను తీరందాటే రోజున కచ్‌, దేవభూమి ద్వారకా, జామ్‌నగర్‌ జిల్లాల్లోని పలు ప్రాంతాల్లో 20 సెంటీమీటర్లకంటే అధిక వర్షపాతం నమోదయ్యే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ అధికారులు తెలిపారు. పోర్‌బందర్‌, రాజ్‌కోట్‌, మోర్బీతోపాటు నాఘర్‌ ప్రాంతాల్లో భారీ నుంచి అతిభారీ వర్షాలు పడే అవకాశం ఉందని వెల్లడించారు.

#WATCH | Strong winds, high tide triggered by cyclone 'Biparjoy' at Mandvi beach in Kachchh district of Gujarat pic.twitter.com/0WkTkytW2N

— ANI (@ANI) June 14, 2023