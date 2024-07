July 23, 2024 / 12:48 PM IST

న్యూఢిల్లీ: బంగారం, వెండితో పాటు మొబైల్ ఫోన్ల‌ ధ‌ర‌లు కూడా త‌గ్గ‌నున్నాయి. మొబైల్ ఫోన్లు, మొబైల్ సంబంధిత విడి విభాగాల‌పై క‌స్ట‌మ్ డ్యూటీని 15 శాతం త‌గ్గిస్తున్న‌ట్లు మంత్రి నిర్మ‌లా సీతారామ‌న్(FM Nirmala Sitharaman) తెలిపారు. ఇవాళ లోక్‌స‌భ‌లో బ‌డ్జెట్ ప్ర‌వేశ‌పెట్టిన ఆమె మాట్లాడుతూ.. బంగారం, వెండిపైన క‌స్ట‌మ్స్ సుంకాన్ని ఆరు శాతం త‌గ్గిస్తున్న‌ట్లు మంత్రి స్ప‌ష్టం చేశారు. ఈ-కామ‌ర్స్‌పై టీడీఎస్‌ను కూడా త‌గ్గించారు.

ఆరు నెల‌ల్లో క‌స్ట‌మ్స్ సుంకం విధానాన్ని స‌మ‌గ్రంగా స‌మీక్షించాల‌ని నిర్ణ‌యించిన‌ట్లు మంత్రి నిర్మ‌లా సీతారామ‌న్ తెలిపారు. 1961 నాటి ఆదాయ ప‌న్ను చ‌ట్టాన్ని కూడా స‌మ‌గ్రంగా రివ్యూ చేయ‌నున్న‌ట్లు మంత్రి ప్ర‌క‌టించారు.

On precious metals, FM Sitharaman says, “I propose to reduce customs duties on gold and silver to 6% and 6.5% on platinum.” pic.twitter.com/NpyM8zZuZm

— ANI (@ANI) July 23, 2024