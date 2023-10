October 4, 2023 / 03:51 PM IST

ముంబై: పబ్లిక్‌ పార్క్‌లోని స్విమ్మింగ్‌ పూల్‌లో ఒక మొసలి (Crocodile) కనిపించింది. పట్టుకుని బంధించేందుకు ప్రయత్నించిన ఒక సిబ్బందిని అది కరిచింది. మహారాష్ట్ర రాజధాని ముంబైలో ఈ సంఘటన జరిగింది. బృహన్‌ ముంబై కార్పొరేషన్‌ (బీఎంసీ) ఆధ్వర్యంలోని శివాజీ పార్క్‌లో ఒలిపింక్‌ పోటీలు నిర్వహించే అంత పరిమాణంలో స్విమ్మింగ్‌ పూల్‌ ఉంది. ప్రతి రోజూ పిల్లలు, పెద్దలతో సహా సుమారు రెండు వేల మంది ఈత కొలనులో ఈత కొట్టడంతోపాటు ఈత రాని వారు శిక్షణ పొందుతుంటారు.

కాగా, మంగళవారం ఉదయం 5.30 గంటలకు ఆ స్విమ్మింగ్‌ పూల్‌ను క్లీనింగ్‌ చేసే వ్యక్తి పరిశీలించాడు. అందులో రెండు అడుగుల పొడవైన మొసలి పిల్ల ఉండటం చూసి అతడు షాక్‌ అయ్యాడు. దానిని పట్టుకుని బంధించేందుకు ప్రయత్నించాడు. అయితే ఆ వ్యక్తిని మొసలి కరిచింది. ఈ నేపథ్యంలో అతడ్ని వెంటనే ఆసుపత్రికి తరలించి చికిత్స అందించారు. అనంతరం నిఫుణులైన సిబ్బంది సహాయంతో ఆ మొసలి పిల్లను పట్టుకుని బంధించారు.

మరోవైపు స్విమ్మింగ్‌ పూల్‌లోకి అది ఎలా వచ్చిందో అన్నదానిపై దర్యాప్తు చేస్తామని పార్క్‌ నిర్వహణ అధికారి తెలిపారు. అలాగే మరోసారి ఇలాంటి సంఘటన జరుగకుండా తగిన చర్యలు చేపడతామని చెప్పారు. ఈత కోలనులోకి వ్యక్తులను పంపే ముందు ప్రతి రోజూ దానిని క్షుణ్ణంగా పరిశీలిస్తామని ఆయన వెల్లడించారు.

Crocodile inside the BMC Shivaji Park Swimming Pool in Dadar

A 2-foot-long crocodile was discovered in the pool and bit a BMC Pool employee, who was brought to the hospital.#Maharashtra #Nanded #AsianGames2023 #YashasviJaiswal #NewsClick Abhisar Sharma Delhi Police pic.twitter.com/3ULgNuIfud

— zadakhabar (@zadakhabar) October 3, 2023