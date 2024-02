February 1, 2024 / 12:05 PM IST

న్యూఢిల్లీ: దేశ యువ‌త కోసం కేంద్ర స‌ర్కార్ భారీ ప్ర‌క‌ట‌న చేసింది. సాంకేతిక రంగంలో దూసుకెళ్తున్న యువ‌త‌కు ఇది స్వ‌ర్ణ‌యుగం కానున్న‌ది. టెకీ యువ‌త‌కు రుణాలు ఇచ్చేందుకు సుమారు ల‌క్ష కోట్ల‌తో కార్ప‌స్ ఫండ్‌ను ఏర్పాటు చేస్తున్న‌ట్లు కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మ‌లా సీతారామ‌న్(Nirmala Sitharaman) తెలిపారు. ఇవాళ పార్ల‌మెంట్‌లో బ‌డ్జెట్‌ను ప్ర‌వేశ‌పెడుతూ ఆమె ఈ విష‌యాన్ని వెల్ల‌డించారు. 50 ఏళ్ల పాటు వ‌డ్డీ లేకుండా ఆ రుణాలు ఇవ్వ‌నున్న‌ట్లు ఆమె చెప్పారు. సుదీర్ఘ కాలం ఫైనాన్సింగ్‌, రీ ఫైనాన్సింగ్ లో భాగంగా ఈ స్కీమ్‌ను చేప‌ట్ట‌నున్నారు.

For the youth, FM Sitharaman says, “For our tech-savvy youth, this will be a golden era. A corpus of Rs 1 lakh crore will be established with 50-year interest-free loan provided. It will be for long-term financing or re-financing with low or nil interest rates.” pic.twitter.com/Yw9o7B3yoU

— ANI (@ANI) February 1, 2024