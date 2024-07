July 22, 2024 / 12:40 PM IST

Parliament Monsoon session 2024 : పార్లమెంట్ వర్షాకాల సమావేశాలు సోమవారం ప్రారంభమయ్యాయి. ఈ సమావేశాల్లో కేంద్ర బడ్జెట్‌ను ఆర్ధిక శాఖ మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్‌ ప్రవేశపెట్టనున్నారు. ఈ సమావేశాలకు హాజరయ్యేందుకు కాంగ్రెస్‌ పార్లమెంటరీ పార్టీ చైర్‌పర్సన్‌ సోనియా గాంధీ పార్లమెంట్‌కు చేరుకున్నారు. ఇక ఆర్ధిక సర్వేను నిర్మలా సీతారామన్‌ ఇవాళ లోక్‌సభలో సమర్పించారు.

పార్లమెంట్‌ బడ్జెట్‌ సమావేశాలు సోమవారం ఉదయం 11 గంటలకు ప్రారంభమయ్యాయి. కేంద్రంలో ఎన్డీయే సర్కార్‌ మూడోసారి కొలువుదీరిన తర్వాత తొలిసారి బడ్జెట్‌ను ప్రవేశపెడుతున్నారు. మంగళవారం ప్రస్తుత ఆర్థిక సంవత్సర (2024-25) బడ్జెట్‌ను సమర్పించనున్నారు.

#WATCH | Delhi: Congress Parliamentary Party Chairperson Sonia Gandhi arrived at the Parliament for the #Monsoonsession2024 pic.twitter.com/Mz0n0NtRkk

— ANI (@ANI) July 22, 2024