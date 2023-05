Karnataka Results | మెజారిటీ మార్క్‌ దాటిన కాంగ్రెస్‌.. రేపు ఉదయం బెంగళూరులో సీఎల్పీ మీటింగ్‌

May 13, 2023 / 12:36 PM IST

బెంగళూరు: కర్ణాటక అసెంబ్లీ ఎన్నికల ఫలితాల్లో కాంగ్రెస్‌ సత్తా చాటింది. సొంతంగా ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేయడానికి కావాల్సిన మ్యాజిక్‌ ఫిగర్‌ ను మించి వారి ఆధిక్యం కొనసాగుతున్నది. మధ్యాహ్నం 12 గంటల వరకు వెల్లడైన ఫలితాల ప్రకారం ఆ పార్టీ 10కి పైగా స్థానాల్లో విజయం సాధించింది. మరో 110కి పైగా స్థానాల్లో ఆధిక్యంలో ఉన్నది.

ఈ నేపథ్యంలో కొత్తగా గెలిచిన ఎమ్మెల్యేలతో కలిసి రేపు బెంగళూరులో సీఎల్పీ సమావేశం కానుంది. ఈ సమావేశంలో కాంగ్రెస్‌ కొత్త ఎమ్మెల్యేలు తమ శాసనసభాపక్ష నేతను ఎన్నుకోనున్నారు. అనంతరం తమను ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసేందుకు అనుమతించాలంటూ కాంగ్రెస్‌ నేతలు గవర్నర్‌కు వినతి పత్రం అందజేయనున్నారు.

Congress Legislative Party (CLP) meeting called tomorrow morning in Bengaluru as the party crosses the majority mark and surges ahead in 118 seats in #KarnatakaElectionResults. pic.twitter.com/ql2FEDQOHj

— ANI (@ANI) May 13, 2023