Watch: రోడ్డుపై దూసుకుపోయిన మూడు చక్రాల కారు మాదిరి వాహనం.. వీడియో వైరల్‌

January 21, 2024 / 05:11 PM IST

ముంబై: చూడటానికి వింతగా ఉన్న మూడు చక్రాల కారు రోడ్డుపై దూసుకెళ్లింది. దీనిని చూసి అక్కడున్న వారు ఆశ్చర్యపోయారు. (Classy Carver Vehicle) ఈ వీడియో క్లిప్‌ సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అయ్యింది. ఈ నేపథ్యంలో ప్రత్యేకంగా ఉన్న ఈ వాహనం ఏమిటని నెటిజన్లు ఆరా తీశారు. మహారాష్ట్ర రాజధాని ముంబైలో ఈ సంఘటన జరిగింది. సాధారణంగా కొన్నిసార్లు పాతకాలపు కార్లు, లేటెస్ట్‌ మోడల్‌ కార్లు, రేస్‌ కార్లు వంటివి అరుదుగా రోడ్లపై కనిపిస్తుంటాయి. అయితే వర్లీ ప్రాంతంలో రద్దీగా ఉండే రోడ్డుపై ఒక ప్రత్యేక వాహనం అందరినీ ఆకట్టుకుంది. ట్రాఫిక్‌ సిగ్నల్‌ వద్ద ఆగిన ఆటో కాని మూడు చక్రాల కారు అక్కడి వారిని ఎంతో ఆకర్షించింది.

కాగా, బైక్‌ మాదిరిగా ఒరుగుతూ రోడ్డుపై దూసుకెళ్లిన మూడు చక్రాల ప్రత్యేక వాహనానికి సంబంధించిన వీడియో క్లిప్‌ సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అయ్యింది. ఈ నేపథ్యంలో ఈ వాహనం ఏమిటన్న దానిపై నెటిజన్లు ఆరా తీశారు. ట్రావెల్ లవర్‌గా చెప్పుకునే అమిత్ భవాని అనే వ్యక్తి దీని గురించి వివరించాడు. లింక్స్ లీన్ ఎలక్ట్రిక్ వాహనమని తెలిపాడు. డెన్మార్క్ కంపెనీ లింక్స్ కార్స్‌కు చెందిన రెండు సీట్లు కలిగిన మూడు చక్రాల టిల్టింగ్ వాహనమని చెప్పాడు. ఇంపోర్ట్‌ ఖర్చులు కాకుండా దేశంలో ఈ క్లాసీ వెహికల్‌ ఖరీదు సుమారు రూ. 31 లక్షలు ఉంటుందని వెల్లడించాడు. ఈ విషయం తెలుసుకుని కొందరు నెటిజన్లు నోరెళ్లబెట్టారు.

People are guessing about the Vehicle driven in Mumbai.

Here’s everything I could find about it.

This is the Lynx Lean Electric, a two-seater, three-wheeled tilting vehicle by Lynx Cars, a Danish company.

Priced at €35,000, or ₹31,00,000, plus import costs. pic.twitter.com/otH8wSHA47

— Amit Bhawani 🇮🇳 (@amitbhawani) January 19, 2024