February 22, 2024 / 02:54 PM IST

Supreme Court | సుప్రీంకోర్టు ప్రాంగణంలో ఏర్పాటు చేసిన ఆయుష్‌ హోలిస్టిక్‌ వెల్‌నెస్‌ సెంటర్‌ను సీజేఐ జస్టిస్‌ డీవై చంద్రచూడ్‌ గురువారం ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ ఈ క్షణం తనకు ఎంతో సంతృప్తినిచ్చిందన్నారు. తాను సీఐగా బాధ్యతలు స్వీకరించినప్పటి నుంచి వెల్‌నెస్‌ సెంటర్‌ ఏర్పాటు కోసం కృషి చేస్తున్నానన్నారు. తాను ఆయుర్వేదం, సంపూర్ణ జీవనశైలిని సమర్థించానన్నారు. సుప్రీంకోర్టులో 2వేల మందికిపైగా ఉద్యోగులు ఉన్నారని.. న్యాయమూర్తులు, వారి కుటుంబ సభ్యులే కుండా సిబ్బంది జీవన విధానాన్ని సైతం పరిశీలించాలన్నారు.



ఈ సందర్భంగా ఆయన ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ఫోన్‌కాల్‌ చేసిన సంఘటనను సీజేఐ ఈ సందర్భంగా వెల్లడించారు. కరోనా సమయంలో తన పరిస్థితి ఘోరంగా ఉందని.. ఆ సమయంలో ప్రధాని మోదీ ఫోన్‌ చేసి అంతా సర్దుకుంటుందని తెలిపారన్నారు. ఆరోగ్య పరిస్థితిని అర్థం చేసుకొని ఆయుష్‌ వైద్యుడు, ఆయుష్‌ కార్యదర్శితో మాట్లాడేలా ఏర్పాట్లు చేస్తానని.. మందులు ఇస్తారని ప్రధాని చెప్పిన విషయాన్ని గుర్తు చేసుకున్నారు. కొవిడ్‌ సమయంలో ఆయుష్‌ మెడిసిన్‌ తీసుకున్నానని తెలిపారు.

#WATCH | Delhi: CJI DY Chandrachud inaugurates AYUSH Holistic Wellness Centre at the Supreme Court premises.

He says, "For me, this is a satisfying moment. I have been working on this ever since I took over as CJI. I am a proponent of Ayurveda and holistic lifestyle. We have…

