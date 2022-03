March 3, 2022 / 03:20 PM IST

రాయ్‌పూర్‌: చ‌త్తీస్‌ఘ‌డ్ సీఎం భూపేశ్ భ‌గ‌ల్ సూప‌ర్ రైడ‌ర్‌లా అవ‌తారమెత్తారు. లెద‌ర్ జాకెట్.. స‌న్‌గ్లాసెస్ ధ‌రించి బైక్‌పై రైడింగ్ చేశారు. అడ్వెంచ‌ర్ స్పోర్ట్స్‌ను ఎంక‌రేజ్ చేసేందుకు రాష్ట్ర ప్ర‌భుత్వం నేష‌న‌ల్ సూప‌ర్‌క్రాస్ బైక్ రేసింగ్ ఈవెంట్‌ను నిర్వ‌హించ‌నున్నారు. ఆ ఈవెంట్‌ను ప్ర‌మోట్ చేసేందుకు సీఎం భూపేశ్ భ‌గ‌ల్ ఓ రేసింగ్ రైడ‌ర్ త‌ర‌హాలో గెట‌ప్ వేశారు. సీఎం భూపేశ్ బైక్ రైడింగ్ చేసిన వీడియోను సీఎంవో రిలీజ్ చేసింది. మార్చి 5, 6 తేదీల్లో బైక్ రేసింగ్ ఈవెంట్ జ‌ర‌గ‌నున్న‌ద‌ని, ఈ వీకెండ్‌ను ఎంజాయ్ చేద్దామ‌ని ఆయ‌న అన్నారు.

Let's make this weekend memorable with CGMSA

You are welcome on 5-6th of March for an epic event under graceful & youth oriented leadership of CM Shri @bhupeshbaghel.

Join National Supercross Bike Racing & Ride with Pride

Venue : Outdoor Stadium

Budhatalab Raipur

Time : 4 PM pic.twitter.com/Pxya01cWop

— CMO Chhattisgarh (@ChhattisgarhCMO) March 2, 2022