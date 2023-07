Cars Narrowly Miss Being Crushed By Landslide In Himachal Pradesh Videos Goes Viral

Watch: విరిగిన కొండచరియలు.. కొండరాళ్ల నుంచి తృటిలో తప్పించుకున్న కార్లు

July 10, 2023 / 08:37 PM IST

సిమ్లా: ఉత్తరాది రాష్ట్రాల్లో భారీ వర్షాలు (Heavy rains) కురుస్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో హిమాచల్ ప్రదేశ్‌లో భారీగా కొండచరియలు విరిగిపడుతున్నాయి (Himachal Landslides). అయితే అదృష్టవశాత్తు కొన్ని కార్లు కొండరాళ్ల బారి నుంచి తృటిలో తప్పించుకున్నాయి. కొంత ఆలస్యమైతే బండరాళ్ల కింద అవి నలిగిపోయేవి. ఈ వీడియో క్లిప్‌లు సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అయ్యాయి. హిమాచల్‌ ప్రదేశ్‌లోని సోలన్‌లో ఈ సంఘటన జరిగింది. కొండచరియలు విరిగిపడుతుండగా కొన్ని కార్లు వేగంగా దూసుకెళ్లాయి. భారీ కొండ రాళ్లు పడటం నుంచి తృటిలో తప్పించుకున్నాయి. ఒళ్లు జలదరింపజేసేలా ఉన్న వీడియో క్లిప్‌లు సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అయ్యాయి.

కాగా, భారీ వర్షాల వల్ల హిమాచల్‌ప్రదేశ్‌లోని కులు జిల్లాలో వరదలు సంభవించాయి. దీంతో కసోల్ ప్రాంతంలో అనేక కార్లు కొట్టుకుపోయాయి. అలాగే జిల్లాలోని బియాస్ నది ఉధృతంగా ప్రవహిస్తున్నది. ఈ నేపథ్యంలో ఆట్‌-బంజార్‌ను కలిపే వంతెన కొట్టుకుపోయింది. భారీ వర్షాలకు హిమాచల్‌ ప్రదేశ్‌లో పదుల సంఖ్యలో చనిపోయారు. ఎందరో నిరాశ్రులయ్యారు.

Narrow escape of a tourist in a landslide near Parwanoo, Himachal Pradesh. pic.twitter.com/8O8BDMnd0d — Gagandeep Singh (@Gagan4344) July 7, 2023

Narrow escape of a car at Kalka-Shimla National Highway at Sanwara. #Heavyrainfall #Himachal pic.twitter.com/LmKHfzuYQ2 — Upendrra Rai (@UpendrraRai) July 9, 2023

Doomsday like landslide in Manali, Himachal Pradesh. pic.twitter.com/caBXeZJbug — Sanat (@imsanatk) July 9, 2023

Heavy rains led to landslides & flash floods in Himachal Pradesh. At least 13 landslides & 9 flash floods reported in last 36 hours. Pray for Himachal 🙏 pic.twitter.com/s18ICufCmH — Anshul Saxena (@AskAnshul) July 10, 2023

Panchvaktra Shiv Temple in Mandi, Himachal Pradesh. At least 13 landslides & 9 flash floods reported in last 36 hours. pic.twitter.com/Dfr7Yg6BXz — Anshul Saxena (@AskAnshul) July 10, 2023

🚨#UPDATE: Several cars washed away by floods in Manali, Himachal Pradesh, #India pic.twitter.com/z21EtTlOwE — World Source News 24/7 (@Worldsource24) July 9, 2023