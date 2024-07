July 1, 2024 / 03:04 PM IST

న్యూఢిల్లీ: లోక్‌స‌భ‌లో రాష్ట్ర‌ప‌తి ప్ర‌సంగానికి ధ‌న్య‌వాద తీర్మానంపై ఇవాళ చ‌ర్చ జ‌రిగింది. ఆ చ‌ర్చ‌లో ప్ర‌తిప‌క్ష నేత రాహుల్ గాంధీ మాట్లాడుతూ.. త‌న ప్ర‌సంగంలో హిందువుల‌పై వ్యాఖ్య‌లు చేశారు. బీజేపీపై అటాక్ చేసిన ఆయ‌న‌.. భ‌యం, ద్వేషం, అబద్దాలు వ్యాప్తి చేయ‌డం హిందూ మ‌తం కాదు అని రాహుల్ గాంధీ అన్నారు. అన్ని మ‌తాలు ధైర్యం గురించి మాట్లాడుతాయ‌ని, ఇస్లాం, సిక్కు మ‌తంలో భ‌యంలేద‌న్నారు. రాహుల్ ఆ వ్యాఖ్య‌లు చేసిన స‌మ‌యంలో స‌భ‌లో గంద‌ర‌గోళం నెల‌కొన్న‌ది. ఆ స‌మ‌యంలో ప్ర‌ధాని మోదీ జోక్యం చేసుకున్నారు.

#WATCH | After PM Modi objects to his remarks, LoP Lok Sabha, Rahul Gandhi says, ” Modi, BJP, RSS not the entire Hindu community.” https://t.co/fw7bSSHb9H

— ANI (@ANI) July 1, 2024