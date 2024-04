Building collapse | కుప్పకూలిన రెండంతస్తుల భవనం.. శిథిలాల కింద 25 మంది..!

April 15, 2024 / 12:31 PM IST

Building collapse : ఉత్తరప్రదేశ్‌లోని ముజఫర్‌నగర్‌ జిల్లాలో నిర్మాణంలో ఉన్న రెండు అంతస్తుల భవనం కుప్పకూలింది. ఈ ఘటనలో ఇద్దరు మరణించారు. మరో 17 మందికి తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. శిథిలాల కింద మరో 25 మంది కూలీలు చిక్కుకుని ఉన్నారని స్థానికులు చెబుతున్నట్లు అధికారులు వెల్లడించారు.

కాగా, భవనం కూలిన ఘటనకు సంబంధించిన సమాచారం అందిన వెంటనే అధికారులు ఘటనా ప్రాంతానికి చేరుకుని సహాయక చర్యలు చేపట్టారు. శిథిలాల కింద ఉన్న పలువురు కూలీలు బయటకు తీసి ఆస్పత్రికి తరలించారు. వారిలో ఇద్దరు ప్రాణాలు కోల్పోయారు.

జనసత్‌ పోలీస్‌స్టేషన్‌ పరిధిలో ఈ ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. భవనంలో కూలీలు పనిచేస్తుండగా ఒక్కసారిగా కూలిపోయింది. కాగా, ఘటనపై ముఖ్యమంత్రి యోగీ ఆదిత్యనాథ్‌ స్పందించారు. సహాయక చర్యలను దగ్గరుండి పర్యవేక్షించాలని అధికారులకు సూచించారు.

#WATCH | Uttar Pradesh: Morning visuals from Jansath, Muzaffarnagar where a two-storey house collapsed last night. Relief and rescue operations have been completed. Two people lost their lives and 17 were injured and are currently receiving medical care in hospital. pic.twitter.com/E4quchUkTx

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) April 15, 2024