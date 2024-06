Bridge Collapsed | ప్రారంభానికి ముందే కుప్పకూలిన వంతెన..నిర్మాణ సంస్థ నిర్లక్ష్యమే కారణం : ఎమ్మెల్యే

June 18, 2024 / 06:24 PM IST

Bridge Collapsed : బిహార్‌లోని అరారియ జిల్లాలో బాక్రా నదిపై నిర్మించిన బ్రిడ్జిలో కొంత భాగం కుప్పకూలింది. బ్రిడ్జి కూలిన ఘటనపై సిక్తి ఎమ్మెల్యే విజయ్‌ కుమార్ స్పందించారు.

నిర్మాణ సంస్థ యజమాని నిర్లక్ష్యంతోనే వంతెన కూలిందని ఆరోపించారు. ఈ ఘటనపై అధికారులు తక్షణమే సమగ్ర విచారణ చేపట్టాలని ఆయన డిమాండ్‌ చేశారు.

#WATCH | Bihar | A portion of a bridge over the Bakra River has collapsed in Araria pic.twitter.com/stjDO2Xkq3

— ANI (@ANI) June 18, 2024