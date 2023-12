Mohan Yadav | మధ్యప్రదేశ్‌ ముఖ్యమంత్రిగా మోహన్‌ యాదవ్‌ ప్రమాణం

December 13, 2023 / 11:55 AM IST

Mohan Yadav | మధ్యప్రదేశ్‌ (Madhya Pradesh) రాష్ట్రంలో కొత్త ప్రభుత్వం కొలువుదీరింది. ఆ రాష్ట్ర నూతన ముఖ్యమంత్రిగా మోహన్‌ యాదవ్‌ (Mohan Yadav) నేడు ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు. రాజధాని భోపాల్‌లో గవర్నర్‌ మంగుభాయ్‌ (Mangubhai ) ఆయనతో ప్రమాణం చేయించారు. ఇదే కార్యక్రమంలో ఉపముఖ్యమంత్రులుగా రేవా నియోజకవర్గ ఎమ్మెల్యే రాజేంద్ర శుక్లా, మాజీ మంత్రి జగదీశ్‌ దేవరా ప్రమాణం చేశారు.

ప్రమాణ స్వీకారోత్సవ కార్యక్రమానికి ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ (PM Modi) , కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్‌ షా, జాతీయ అద్యక్షుడు జేపీ నడ్డా సహా పలువురు బీజేపీ పాలిత రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులు, మంత్రులు, కీలక నేతలు హాజరయ్యారు. ప్రమాణ స్వీకారానికి ముందు భోపాల్‌లోని ఓ ఆలయంలో పూజలు నిర్వహించారు మోహన్ యాదవ్​. ఆ తర్వాత బీజేపీ రాష్ట్ర కార్యాలయానికి వెళ్లి పండిత్​ దీన్​దయాళ్​ఉపాధ్యాయ్​, శ్యామా ప్రసాద్​ముఖర్జీ చిత్రపటాలకు నివాళులు అర్పించారు.

Prime Minister Narendra Modi and other senior NDA leaders attend the ceremony. pic.twitter.com/aXWZMPyXBH

#WATCH | BJP leader Mohan Yadav takes oath as the Chief Minister of Madhya Pradesh.

BJP leaders Jagdish Devda and Rajendra Shukla take oath as the Deputy Chief Ministers of Madhya Pradesh, in Bhopal.

Prime Minister Narendra Modi and other senior NDA leaders attend the ceremony. pic.twitter.com/dZbni3CiLK

