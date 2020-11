భోపాల్‌: మ‌ధ్య‌ప్ర‌దేశ్ రాజ‌ధాని భోపాల్‌లో స్వ‌యం స‌హాయ‌క సంఘాల‌కు చెందిన కొంద‌రు మ‌హిళ‌లు ఆవు పేడ‌తో దీపంత‌లు త‌యారు చేస్తున్నారు. దీపావ‌ళి పండుగ నేప‌థ్యంలో వారు ఈ దీపంతల త‌యారీ కార్య‌క్ర‌మాన్ని చేప‌ట్టారు. ఆవు పేడ‌తో దీపంత‌లు త‌యారు చేయ‌డంవ‌ల్ల ఈ మ‌హిళ‌లు ఒక‌వైపు ప‌ర్యావ‌ర‌ణ ప‌రిర‌క్ష‌ణ‌కు తోడ్ప‌డుతూనే మ‌రోవైపు స్వ‌యం ఉపాధి పొందుతున్నారు.



కాగా, స్వావ‌లంబ‌న సాధించాల‌న్న ప్ర‌ధాని న‌రేంద్ర‌ మోదీ పిలుపు మేర‌కు తాము ఈ దీంప‌త‌ల త‌యారీ కార్య‌క్ర‌మాన్ని ఎంచుకున్నామ‌ని మ‌హిళ‌లు తెలిపారు. ప‌ర్యావ‌ర‌ణానికి ముప్పు వాటిల్ల‌కూడ‌ద‌నే ఉద్దేశంతోనే ఆవుపేడ‌తో దీపంత‌లు త‌యారు చేస్తున్నామ‌ని, చాలా త‌క్కువ ధ‌ర‌కే వీటిని విక్ర‌యిస్తున్నామ‌ని చెప్పారు.

Madhya Pradesh: Women of a self-help group in Bhopal are making low-cost & eco-friendly earthen lamps (diyas) from cow dung ahead of #Diwali.



"We wanted to become #AatmaNirbhar following PM Modi's appeal. So we started making low-cost cow dung diyas for everyone," says a woman. pic.twitter.com/8e7Bfg3HJ9